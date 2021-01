Le monde est dangereusement dépendant de Taïwan pour les semi-conducteurs et voilà pourquoi nous devrions nous en préoccuper

Kevin Anderson est consultant, spécialiste des semi-conducteurs. Il compte plus plus de 30 ans d'expérience dans la conception, le marketing et la planification stratégique de l'électronique et des semi-conducteurs.

Atlantico : Taïwan semble être un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, et est devenu le premier site de fabrication au monde. Comment le pays a-t-il réussi à se doter de cette capacité industrielle ?

Kevin Anderson : Taïwan a commencé son ascension dans l'industrie électronique lorsqu'elle est devenue un centre de fabrication d'ordinateurs personnels et portables grâce à la baisse des coûts. Les chaînes d'approvisionnement de ces appareils se sont également développées autour de ces sites d'assemblage, y compris la conception, la fabrication, l'assemblage et le test des semi-conducteurs.

Dans le monde des semi-conducteurs, il existe des entreprises qui conçoivent et fabriquent leurs propres semi-conducteurs (connues sous le nom de fabricants de dispositifs intégrés, IDM) et des entreprises qui conçoivent leurs dispositifs mais ne disposent pas de leurs propres usines de semi-conducteurs (connues sous le nom d'entreprises de semi-conducteurs sans fabrication). Ces entreprises font fabriquer leurs dispositifs dans des usines de semi-conducteurs appelées fonderies "pure play". Taïwan est devenue une plaque tournante pour ces fonderies "pure play", qui représentent environ 10 % du revenu total des semi-conducteurs dans le monde. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est la plus grande de ces fonderies, avec plus de 80 % des revenus de la fonderie basée à Taïwan.

Cependant, aujourd'hui, l'importance de TSMC dans l'industrie n'est pas seulement due à sa taille. C'est aussi l'une des deux seules entreprises au monde qui fabriquent les technologies les plus avancées (l'autre est Samsung). Ces technologies avancées sont utilisées pour fabriquer des puces pour les téléphones mobiles, les ordinateurs, les serveurs et autres appareils à haute performance. Intel, la plus grande entreprise de semi-conducteurs au monde, possédait autrefois la technologie la plus avancée, mais elle a pris du retard au cours des cinq dernières années. Une autre société, Global Foundries, était également concurrente dans les technologies les plus avancées mais a abandonné il y a quelques années car le coût de développement de ces technologies est très élevé. TSMC aurait investi plus de 20 milliards de dollars cette année dans la R&D sur les procédés de pointe, soit 45 % de ses revenus totaux de l'année dernière. Seules les très grandes entreprises de semi-conducteurs peuvent se permettre d'investir une telle somme pour rester compétitives dans les technologies de pointe.

La pandémie mondiale a-t-elle accéléré cette dépendance à l'égard de Taïwan ?

Oui, car l'économie domestique a entraîné le besoin de plus d'ordinateurs, de téléphones portables, de boîtes de diffusion en continu, et pour rester connectés à des serveurs et des centres de données afin de fournir le contenu et la connectivité à ces appareils. Ces appareils ont tous besoin des nœuds de traitement les plus avancés. L'essor de la technologie 5G exige également des appareils à nœuds avancés pour intégrer la capacité de traitement supplémentaire nécessaire dans les appareils portables.

Quel est l'impact de cette dépendance mondiale sur les constructeurs automobiles ? Connaissent-ils des pénuries ?

Oui, il y a des pénuries dans le secteur automobile en ce moment, mais pour une raison différente. L'électronique automobile n'utilise pas la technologie des semi-conducteurs la plus avancée. La période de conception à la production d'une voiture est d'environ 5 ans alors que pour un téléphone portable, elle est plus proche de 18 mois. L'automobile ne peut donc pas utiliser la technologie des semi-conducteurs la plus récente et utilise plutôt des technologies provenant d'anciennes fabriques. Celles-ci proviennent à la fois des IDM et des fonderies "pure play" du monde entier. Ces technologies plus anciennes sont également utilisées dans les ordinateurs, les portables, les téléphones portables, les serveurs et de nombreux autres appareils, principalement pour la partie alimentation électrique de ces appareils. Lorsque la production automobile s'est arrêtée à la fin du premier trimestre 2020, les commandes de semi-conducteurs pour l'électronique automobile ont également été annulées. La demande supplémentaire soudaine d'ordinateurs portables et de serveurs a rapidement comblé la capacité inutilisée nouvellement créée dans ces usines. Lorsque la demande automobile a repris au troisième trimestre, il n'y avait pas assez de capacité pour répondre à ces commandes, surtout avec des délais courts. Il faut généralement plus de 13 semaines pour fabriquer un semi-conducteur automobile dans des délais normaux. Si un seul des centaines de semi-conducteurs présents dans une voiture aujourd'hui ne peut pas être livré, la voiture ne peut pas être construite. C'est pourquoi on assiste aujourd'hui à l'arrêt des chaînes de montage de véhicules dans le monde entier. Cela continuera à être un défi au moins jusqu'au deuxième trimestre de cette année.

Les Etats-Unis et les pays de l'Union européenne réagissent-ils à cela ?

La pandémie et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont exposé les risques des politiques d'approvisionnement unique tout au long de la chaîne d'approvisionnement électronique mondiale. De nombreuses entreprises établissent des sites de fabrication alternatifs ou mettent en place des sources doubles pour atténuer l'impact de l'indisponibilité d'une source unique. Le coût de la création de nouvelles fabrication est si élevé que les entreprises ne peuvent pas le faire seules et elles se tournent vers les gouvernements pour obtenir de l'aide. La Chine prévoit d'investir plus d'un milliard de dollars au cours des prochaines années pour améliorer sa capacité nationale en matière de semi-conducteurs. L'administration Trump a négocié un accord avec TSMC pour établir une nouvelle usine en Arizona et la loi "CHIPs for America Act" pourrait être présentée à nouveau au nouveau congrès, ce qui pourrait se traduire par un financement de 25 milliards de dollars et des incitations fiscales pour construire d'autres usines aux États-Unis. L'UE pourrait mettre en place un programme d'une valeur de 36 milliards de dollars pour construire d'autres usines sur le continent. Il reste à voir si ces efforts donneront les résultats escomptés une fois que la pandémie et les problèmes commerciaux auront disparu ou si l'attrait d'une offre unique à moindre coût l'emportera à nouveau.