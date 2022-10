Le métavers de l’ex-Facebook est-il voué à devenir le plus grand flop de l’histoire de la Tech ?

L'avatar de Mark Zuckerberg dans le métavers, un monde virtuel développé par Meta et par les utilisateurs.

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Atlantico : Selon une note interne de Vishal Shah, vice-président des activités métavers de Meta, Horizon Worlds, le métavers de Mark Zuckerberg, souffre de problèmes de qualité et les équipes de développement ne l'utilisent pas assez. Faut-il craindre un flop lors de la grand-messe du 11 octobre ?

Fabrice Epelboin : Cela dépendra essentiellement de la façon dont la presse va accueillir Horizon Worlds. En réalité, je pense que Mark Zuckerberg a utilisé Meta pour mettre de côté la marque Facebook, qui est devenue le Montsanto de la tech. C’est surtout un impératif de communication car l’appareillage technique qui permet de pénétrer ces mondes virtuels est encore loin d’être au point. Ces dispositifs valent une fortune, sont amusants quelques instants mais deviennent inconfortables au bout de quelques dizaines de minutes. Ils peuvent provoquer des nausées, des maux de tête après quelques heures d’utilisation… Pour ses développeurs, l’un des challenges à relever consiste à intégrer d’une façon ou d’une autre le fonctionnement de l’oreille interne, une large part des problèmes venant du fait qu’il y a un décalage entre ce que le corps ressent et ce que les yeux voient. À l’heure actuelle, il faudrait faire des progrès gigantesques avant de voir des environnements métavers confortables et utilisables sur de longues durées.

Comment expliquer que le métavers de l'ex-Facebook peine tant à convaincre, même en interne ? Quels sont les problèmes d’Horizon Worlds ?

Je pense et j’espère que les équipes de Méta sont démotivées par les différents scandales qui ont touché Facebook. Ils se posent des questions sur le sens de ce qu’ils font car étant issus d’une culture qui prône un monde meilleur à travers les technologies, il est compliqué de se sentir à sa place en travaillant chez Facebook.

À Lire Aussi

Si les excès et les dangers du monde réel ne vous suffisent pas, bienvenue dans ceux du Metaverse

Il y a une multitude de problèmes au sein d’Horizon Worlds. Si Facebook n’était pas dans une situation de gestion de crise d’image permanente des derniers temps, je pense que Mark Zuckerberg n’aurait pas sorti son métavers avant plusieurs années. Il aurait pris le temps de lancer un produit mûr, prêt à rencontrer un public. Mark Zuckerberg prend d’énormes risques, dans un cas comme dans l’autre. S’il se focalise sur Facebook, il risque de voir son empire assimilé à quelque chose de très dangereux pour la société. La seule façon d’y échapper est d’avancer plus vite, en passant directement à l’étape métavers, dont les promesses sont d’ailleurs très proches de celles initialement présentées par Facebook : le fantasme de faire quelque chose pour le bien de l’humanité.

Ces éléments peuvent-ils nous pousser à remettre en perspective les promesses voire l’existence du Metaverse ? Quels sont ses aspects négatifs ?

Il est bien trop tôt pour affirmer que le métavers ne marchera jamais, ou que c’est au contraire l’avenir. Des early-adopters adoptent dès à présent ce dispositif mais je ne pense pas qu’on puisse s’attendre à un réel succès à court terme. Peut-être que d’ici deux ou trois ans, Meta aura résolu certains problèmes propres aux metavers actuels, peut-être qu’un développeur inventera un jeu extraordinaire, peut-être que les coréens qui développent un métavers souverain vont nous surprendre et sortir un metaTiktok coréen qui sera adopté par toute une génération… Ce qui est certain, c’est que les perspectives sont incroyables : imaginez un univers en 3D potentiellement infini dans lequel il est possible de se déplacer !

À Lire Aussi

Doit-on espérer le Métavers ?

Second Life, qui a maintenant une quinzaine d’années, propose un univers en 3D mais sans lunettes immersives. Les développeurs ont permis un certain laissez-faire, ce qui n’était pas prévu à la base, où au début des années 2000, on imaginait et on expérimentait mille usages professionnels pour cette technologie. Ce qui est intéressant par rapport à Facebook, c’est que Second Life n’aurait pas survécu s’il y avait eu une police et un contrôle extrêmement poussé des usages comme c’est le cas dans Facebook. Ce qui est certain également, c’est que de nombreux utilisateurs refuseront de rejoindre le Métavers de Facebook, qu’ils jugeront trop dangereux. Horizon Worlds pourrait à terme, bien plus encore que Facebook, exercer un contrôle très important sur le psyché des gens. Il ne faut pas oublier que Facebook est une machine dont le métier est de récolter les informations personnelles des individus afin de leur vendre des objets, des services ou des idées. La quantité d’information récoltable dans le metavers est inimaginable, elle donne le tournis. Quand on voit ce que Facebook peut faire aujourd’hui, je suis terrifié à l’idée d’imaginer ce qu’ils pourraient faire demain.