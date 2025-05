MASSACRE

Le massacre silencieux des Chrétiens du Nigéria

Leah Sharibu, enlevée à 14 ans pour avoir refusé d’abjurer sa foi chrétienne, est devenue malgré elle le symbole d’un drame bien plus vaste : celui des violences islamistes contre les chrétiens au Nigeria. Enlèvements, massacres, conversions forcées, mariages imposés... Dans l’indifférence relative de la communauté internationale, les attaques se multiplient depuis plus de quinze ans. Témoignages, chiffres et enquêtes dressent le portrait d’une persécution systémique qui continue de faire des milliers de victimes.