Sommet des Libertés

Le libéralisme est il soluble dans l'union des droites … et réciproquement ?

Cinq ans après la Convention de la droite, le Sommet des Libertés marque un nouvel épisode dans la quête d’un rassemblement politique à droite. Autour d’un thème fédérateur "les libertés" et sous l’égide d’organisations proches de l'entrepreneuriat libéral, ce rendez-vous a réuni des figures aussi diverses que Jordan Bardella, Éric Ciotti, Marion Maréchal ou encore Alexandre Jardin. Mais au-delà de l’affichage, l’union des droites reste tiraillée entre libéralisme, conservatisme et tentations populistes. Pour Christophe Boutin, ce rassemblement se construit moins autour du libéralisme économique que d’un attachement commun aux libertés plurielles, locales ou individuelles. Erwan Le Noan, plus sceptique, souligne les fractures profondes entre libéraux et extrême droite, et rappelle que le RN reste antilibéral dans ses principes économiques comme dans sa conception de la liberté. Entre convergences tactiques, divergences doctrinales et méfiance mutuelle, la recomposition à droite est tout sauf acquise.