"Le grand feu" de Léonor de Récondo

Léonor de Récondo, violoniste baroque avant d’être écrivaine, connaît bien le sujet. Il est donc agréable de suivre le fonctionnement de la Piéta, son enseignement de haut niveau, la qualité des concerts prisés des Vénitiens ; ces jeunes filles , invisibles en se trouvant dans le chœur séparé par une grille, mettaient en valeur l’œuvre de Vivaldi en n’attirant pas les regards.

Avec en toile de fond la musique, l’auteure aborde les thèmes de l’amitié, de l’amour, du passage de l’enfance à l’adolescence. Ilaria « animée d’un feu sacré » se consume pour la musique, le son de ce violon qui l’émerveille. Invitée par son amie Prudenza, la jeune fille ne connaîtra plus la paix, dévorée « par ce grand feu » : la découverte de la liberté, de Venise, de la vie, mais aussi de l’amour-passion. Sa passion grandit, dévorante. Mais c’est un amour tragique plus que romantique, un véritable embrasement dans tous les sens du terme.

Léonor de Récondo dans un roman court, marie fort bien le feu et l’eau dans ce cadre vénitien de la fin du XVIIème siècle : Ilaria qui brûle pour la musique et le jeune patricien, Venise et ses canaux, sa lagune.

Le style sensuel, précis, nous donne un livre très beau, très bien écrit, d’un esthétisme parfait. Mais je n’ai pas brûlé d’un grand feu. Bien que l’écriture soit musicale (on reconnaît les talents de violoniste de l’auteure et son amour des mots), je n’ai pas vraiment eu l’impression de vibrer au son de la musique de Vivaldi, un point qui ne me semble pas assez exploité.