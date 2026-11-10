NATURE DEPASSEE
10 novembre 2026
Le dentifrice organique est-il vraiment aussi efficace que celui au fluor ?
Les dentifrices naturels, à base de plantes et biologiques deviennent de plus en plus courants sur les rayons des magasins, souvent présentés comme des alternatives plus saines aux produits conventionnels. Certains contiennent des ingrédients comme l’aloe vera, le neem ou le thé vert. Mais avant de changer de dentifrice, il existe une question importante à se poser : contient-il du fluor ?
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MOTS-CLESSanté , buco-dentaire , dentifrice , dents , naturel , efficacité , fluor , biologique , à base de plantes , marketing
THEMATIQUESSanté
Aylin Baysan est professeure de cariologie en relation avec la dentisterie mini-invasive à la Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London (QMUL).
Aylin Baysan est professeure de cariologie en relation avec la dentisterie mini-invasive à la Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London (QMUL).