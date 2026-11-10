NATURE DEPASSEE

Le dentifrice organique est-il vraiment aussi efficace que celui au fluor ?

Les dentifrices naturels, à base de plantes et biologiques deviennent de plus en plus courants sur les rayons des magasins, souvent présentés comme des alternatives plus saines aux produits conventionnels. Certains contiennent des ingrédients comme l’aloe vera, le neem ou le thé vert. Mais avant de changer de dentifrice, il existe une question importante à se poser : contient-il du fluor ?