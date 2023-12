Le Covid (et pas les vaccins…) pourrait bien être responsable d’une surmortalité par problème cardiaque chez les adultes

Un patient se fait tester lors de la pandémie de Covid-19.

Atlantico : Les décès liés à des maladies cardiovasculaires telles que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont 33 % plus élevés que prévu chez les adultes d’âge moyen, selon un récent rapport sur la surmortalité au Royaume-Uni. Un article récent du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) met un terme aux théories liant la vaccination contre le COVID-19 et l'augmentation des morts subites chez les jeunes. Pour déterminer la cause des morts subites chez les jeunes adultes, l’ICMR a mené une vaste étude à l'échelle nationale. L'article vient d'être publié dans la revue Research.Quelle a été la méthodologie utilisée par le Conseil indien de la recherche médicale ?

Rajeev Jayadevan : Le Conseil indien de la recherche médicale a utilisé une méthodologie basée sur l'étude de cas de jeunes adultes décédés subitement sans cause apparente, et les témoins étaient des personnes qui n'ont pas subi une telle issue. L’idée était de voir si l’un des facteurs de risque potentiels était plus souvent associé aux cas qu’aux témoins.

Les études cas-témoins sont utilisées pour étudier les résultats rares d’expositions courantes.

La vaccination et le COVID-19 sont des expositions relativement courantes, tandis que les morts subites sont les rares conséquences étudiées. Par conséquent, les rapports de cas individuels auront une valeur limitée pour tirer une conclusion. Par conséquent, de vastes études cas-témoins comme celle-ci aideront à clarifier la question.

Dans mon article, j'ai utilisé l'exemple d'une femme qui a subi un avortement spontané et pense que cela s'est produit parce qu'elle a consommé des fruits d'ananas. De telles croyances se développent et s’enracinent rapidement. Il n’y a aucun moyen de réfuter cette croyance à moins de réaliser une très vaste étude cas-témoins.

Quels sont les résultats obtenus ? N'y a-t-il pas de liens entre la vaccination anti-covid et les morts subites ?

Après avoir comparé 729 cas de certains décès chez de jeunes adultes avec quatre fois le nombre de témoins (des personnes n’ayant pas subi de mort subite), les auteurs n’ont trouvé aucune relation entre la vaccination contre la COVID et les morts subites. L'étude a été réalisée dans toute l'Inde, avec l'aide de plusieurs experts de plusieurs centres universitaires.

En fait, ils ont découvert que le fait d’être vacciné réduisait le risque de mort subite.

La raison en est que le COVID-19 peut affecter la paroi endothéliale interne des vaisseaux sanguins, surtout en cas de gravité. Bien qu’elle ne soit pas très efficace pour arrêter l’infection, la vaccination réduit la gravité du COVID et il est concevable que les complications vasculaires à long terme soient ainsi réduites.

Le Covid (et non les vaccins) pourrait bien être responsable d’une surmortalité due à des problèmes cardiaques. Pour quelle tranche d'âge ? Expliquez-nous.

Le COVID-19 est désormais apparu comme un facteur nouveau ou supplémentaire de complications cardiovasculaires. Cela a été démontré par plusieurs études qui ont signalé une augmentation des taux de complications cardiovasculaires retardées chez les personnes qui s’étaient rétablies du COVID-19, quel que soit leur niveau de gravité.

Il est intéressant de noter que ces observations ont été faites pour la première fois en 2020 dans le cadre de l’étude UK BioBank, mentionnée dans mon article, à une époque où les vaccins n’avaient même pas encore été déployés. Cela montre que le phénomène des décès retardés a commencé à se produire avant même que les vaccins ne soient distribués.

L’étude a mis en évidence des facteurs de risque, lesquels ?

Un exercice intense ou une consommation excessive d’alcool dans les 48 heures précédant l’événement, le COVID nécessitant une hospitalisation, le tabagisme, la consommation de drogues et les antécédents familiaux de mort subite ont été identifiés comme facteurs de risque.

Pourquoi cette étude a-t-elle été menée ? Pour en finir avec les théories folles et même les théories du complot qui apparaissent partout sur les réseaux sociaux ?

Il existe de nombreuses spéculations selon lesquelles les morts subites chez les jeunes adultes seraient effectivement le résultat de la vaccination contre le COVID. En l’absence d’une analyse scientifique bien menée, ces théories se renforcent rapidement lorsque de nombreuses personnes commencent à en parler sur les réseaux sociaux. Certains médecins mal informés et partiaux se sont également joints à ces rumeurs. Il a atteint un point où, à chaque fois qu’une personne mourait subitement, les partisans du projet émettaient un « appel du pied », ce qui impliquait que cela était dû au vaccin. Le fait est que des morts subites ont toujours eu lieu, même avant la pandémie, mais elles n’ont jamais été évoquées sur les réseaux sociaux.

En l’absence de preuves scientifiques, formuler de telles allégations constitue un comportement inacceptable qui crée une anxiété inutile dans l’esprit d’un grand nombre d’individus sans méfiance. L’anxiété à large échelle a un coût caché énorme. Je viens de publier un article dans The Hindu Newspaper sur l’impact multiforme de la santé mentale pendant la pandémie.

Comme pour le cas de la femme qui a subi un avortement spontané et qui pensait que cela était dû à l'ananas, il est important de faire une étude puis de prouver ou de réfuter la théorie - plutôt que de la réfuter aveuglément. Réfuter aveuglément de telles théories peut s’avérer contre-productif. Il est important de connaître la vérité, quel que soit le résultat de l’étude.