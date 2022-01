Le Covid bientôt dans une phase endémique ? Voici ce que cela signifiera vraiment le jour venu

Tout le monde parle de la Covid qui serait en train de devenir endémique, mais en écoutant ce qui se dit, il devient de plus en plus clair que très peu d'entre vous savent ce que signifie "endémique". Voici donc une leçon sur la façon dont les pandémies se terminent.

Eleanor Jane Murray est une épidémiologiste anglo-canadienne, communicatrice scientifique et professeure adjointe à la Boston University School of Public Health. Tout au long de la pandémie de COVID-19, Murray a créé une série d'infographies multilingues et accessibles pour communiquer des informations sur COVID-19.

Au début de toute pandémie, nous avons quatre options pour ce qui pourrait arriver :

1) une maladie persistante, avec des poussées plus ou moins importantes.

2) élimination locale de la maladie

3) éradication mondiale de la maladie

4) extinction complète de l'agent pathogène

L'option 4 (extinction) est clairement la plus difficile, mais à long terme, elle nous permettrait d'oublier complètement la maladie. Cela n’est pratiquement jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité - mais, pour être honnête, la peur et la méfiance à l'égard des autres humains sont les principales raisons de cette absence.

L'option 3 (éradication) est également très difficile à atteindre, mais à long terme, cela signifie que tout le monde pourrait oublier la maladie. Par exemple, vous et moi ne sommes pas inquiétés par la variole, quels que soient nos voyages ou nos activités - à moins que vous ne soyez un chercheur dans l'un des deux laboratoires de très haute biosécurité qui possèdent un échantillon.

L'option 2 (élimination) reste aussi assez difficile à atteindre et, à long terme, cela signifie que tout le monde ne peut pas oublier la maladie. Pour une grande partie du monde, c'est ce qu'est la rougeole - nous disposons d'excellents vaccins et la plupart d'entre nous n'ont pas à s'inquiéter de la rougeole, mais les responsables de la santé publique continuent de la surveiller partout.

Nous en arrivons maintenant à l'option 1 (maladie persistante). Cette option est plus facile à court terme, mais c'est la plus difficile à long terme. Elle est également très vague : elle peut signifier n'importe quoi, de centaines ou milliers de personnes par jour à simplement une ou deux par an. L'autre nom pour cela est, vous l'avez deviné, une maladie "endémique". En termes plus techniques, "endémique" signifie : "Contrôlé ou en dessous d'un niveau "acceptable"".

Le niveau "acceptable" diffère d'un endroit à l'autre, au fil du temps et d'une maladie à l'autre, et il n'est pas toujours explicite, mais lorsqu'une maladie est endémique, il y a un seuil !

Si une maladie est vraiment grave, le niveau "acceptable" est très bas, voire impossible à distinguer de l'élimination. La peste (oui, celle-là !) est assez répandue parmi les rongeurs dans certaines régions des États-Unis, mais si UNE seule personne se présente chez un médecin avec des symptômes, la santé publique entre en action !

D'autre part, si une maladie n'est pas si grave que ça, le niveau acceptable peut être très élevé. Jusqu'à 80 % des adultes américains sont infectés par le virus de l'herpès labial !

Mais la santé publique ne prend pratiquement aucune mesure, sauf pour protéger les nourrissons. Vous avez peut-être remarqué quelque chose d'important ici, et c'est un point sur lequel je pense que de NOMBREUSES personnes qui se moquent que le covid devienne endémique se trompent : "Endémique" ne signifie PAS "inoffensif".

Le fait qu'une maladie soit endémique, épidémique, éliminée ou éradiquée ne nous dit pas quelle est sa gravité et ne nous dit pas combien de personnes tombent malades ou meurent. C'est à nous de CHOISIR ce nombre.

Voici donc l'essentiel : "endémique" ne signifie pas "ne plus jamais penser au Covid". C'est exactement le contraire ! Endémique signifie que quelqu'un pense TOUJOURS au Covid.

Endémique signifie que la santé publique surveille toujours la maladie et intervient toujours lorsque les cas dépassent le niveau "acceptable".

Chaque fois que je m’exprime sur ce sujet, j'ai des gens dans les mentions qui disent "mais nous ne prenons pas de précautions pour la grippe !". Ces personnes se trompent à 100% !

Des milliers de personnes travaillent quotidiennement pour surveiller, se préparer et répondre aux fluctuations du nombre de cas de grippe et du virus de la grippe lui-même ! C'est une tâche colossale ! Bien sûr, peut-être que la grippe n'a pas d'impact sur *votre* vie, sauf que certaines années, vous vous faites vacciner contre la grippe, ou peut-être qu'une ou deux fois, vous avez vraiment eu la grippe et pas seulement un mauvais rhume que vous avez *appelé* la grippe (conseil : si vous n'avez pas l'impression d'avoir été frappé par un train, ce n'est probablement pas la grippe). Mais c'est parce que la SANTÉ PUBLIQUE SAIT CE QU'ELLE FAIT !

Il existe des niveaux "acceptables" clairement définis pour les différentes souches de la grippe, et nous consacrons tellement de temps, d'énergie et d'argent à maintenir la grippe en dessous de ces niveaux. Pour que VOUS ne tombiez pas malade.

Lorsque les cas de grippe franchissent le seuil et que le levier de la santé publique passe de "surveiller l'activité grippale" à "prendre des mesures", VOUS ne le remarquez pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien, car le niveau acceptable est suffisamment bas pour que les mesures soient prises avant d'avoir un impact sur votre vie quotidienne.

Si vous travaillez dans une crèche, une maison de retraite ou (comme moi) une école de santé publique qui partage un campus avec un hôpital, vous le remarquez probablement parfois.

Car ce sont les endroits où la grippe est la plus problématique et c'est donc là que nous concentrons nos interventions. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend sur la fin des pandémies ?

Eh bien, cela nous dit que nous POUVONS faire le nécessaire pour nous en débarrasser une fois pour toutes, si nous en avons la volonté, la force, l'intérêt et les ressources.

Mais plus nous attendons, plus cela devient difficile. La variole a existé pendant très longtemps avant que nous n'agissions et il a fallu beaucoup de temps pour la vaincre.

De la même manière, l'éradication de la polio est attendue depuis longtemps, mais nous continuons à essayer et je suis certain que nous y arriverons. Oui, l'éradication est DIFFICILE, mais nous pourrions toujours choisir d'en faire notre objectif principal si nous le voulions.

Cela prendrait certainement du temps. Il faudra probablement de nouvelles sciences, de nouvelles idées et de nouveaux outils. Et il faudrait que les dirigeants et les citoyens s'engagent activement à faire ce qu'il faut.

De manière réaliste, malgré les vaillants efforts de la Nouvelle-Zélande, nous n'y parviendrons pas. Nous n'avons pas la volonté politique ou sociale d'éliminer ou d'éradiquer le Covid. Mais cela signifie que nous DEVONS continuer à CONTRÔLER le covid ! C'est la seule autre option. C'est ce que signifie "endémique" !

Donc, oui, notre seul choix viable est que le covid devienne endémique. Ça ne devait pas se passer comme ça, mais nos dirigeants ont FAIT un choix.

Et maintenant, ils doivent faire un autre choix : ils doivent choisir un niveau "acceptable" de décès et de maladies dus au COVID. Parce que les pandémies ne se terminent pas par la disparition d'une maladie, et les pandémies ne se terminent pas lorsque tout le monde peut complètement oublier la maladie.

Les pandémies prennent fin lorsque nous décidons du nombre de morts et de maladies qui nous satisfait.

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est trop de morts.. :

Il est intéressant de rajouter que, mathématiquement, "endémique" dépend du R effectif et des changements relatifs dans les populations protégées et sensibles.

Le R effectif ne dépend pas entièrement de nous, mais l'un des objectifs d'un programme de contrôle est très souvent de l'obtenir et de le maintenir en dessous de 1.