Le Club Dorothée c’était les heures les plus sombres de notre Histoire…

Rokhaya Diallo s’est confiée à « Arrêt sur images », le site de Daniel Schneidermann. Et elle a raconté le martyre qu’elle avait subi pendant son enfance. Petite fille, elle regardait innocemment le Club Dorothée.



Et on a odieusement abusé de son innocence. Elle a vu un épisode horrible ou des Noirs (des Blancs grimés) enlevaient un Blanc. Qu’allaient-ils en faire ensuite ? Le faire bouillir dans une marmite ? Le dévorer tout cru ?



A l’époque, la petite Rokhaya n’avait pas le droit à la parole, a-t-elle déclaré. Maintenant sa parole s’est enfin libérée. Et elle parle. Pour effacer son trauma enfantin. Enfin Rokhaya Diallo est devenue une femme libre. Et c’est d’ailleurs pour ça qu’elle a été invitée sur « Arrêt sur Images ».



Sa prestation fait partie de sa résilience. Et c’est du Club Dorothée que vient sa détestation des Blancs. Comment ne pas la comprendre ? Je reconnais que je suis blanc mais pour autant je ne me sens pas coupable.



En effet qu’ai-je fait ? Jamais je ne me suis grimé en Noir. En Peau Rouge, oui. Mais les tribus indiennes du Dakota ne m’en veulent pas. Car quand j’étais un petit Peau Rouge je triomphais toujours des cow-boys.



Rokhaya Diallo ferait mieux de s’en prendre directement à AB Productions qui initia le Club Dorothée. Elle peut, elle doit demander des dommages et intérêts à AB. Ils lui permettront de payer les psys qu’elle voit pour tenter de cicatriser les plaies de son enfance.



Mais il nous semble qu’une plaie Dorothée ne cicatrise jamais. Une solution plus radicale s’impose pour apaiser la pauvre Rokhaya. Il faut qu’AB Productions tourne un nouvel épisode du Club Dorothée dans lequel elle aurait enfin le beau rôle.