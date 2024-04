Le célèbre effet Dunning-Kruger décrit un monde où une majorité se croit beaucoup plus compétente qu’elle n’est. Pour ces universitaires, il s’agit d’une mystification

Des étudiants lors d'un cours à l'université.

David Dunning et Justin Kruger ont testé des étudiants en psychologie pour voir si les moins compétents étaient aussi les plus ignorants.

John Cleese, l'humoriste britannique, a un jour résumé l'idée de l'effet Dunning-Kruger en ces termes : "Si vous êtes vraiment, vraiment stupide, alors il vous est impossible de savoir que vous êtes vraiment, vraiment stupide". Une recherche rapide dans les actualités permet de trouver des dizaines de titres reliant l'effet Dunning-Kruger à tout, du travail à l'empathie, et même à la raison pour laquelle Donald Trump a été élu président.

En tant que professeur de mathématiques qui enseigne aux étudiants à utiliser des données pour prendre des décisions éclairées, je connais bien les erreurs courantes que les gens commettent lorsqu'ils traitent des chiffres. L'effet Dunning-Kruger est l'idée que les personnes les moins compétentes surestiment leurs capacités plus que n'importe qui d'autre. À première vue, cette idée est convaincante et donne lieu à d'excellentes comédies. Mais mes collègues et moi-même pensons que l'approche mathématique utilisée pour démontrer cet effet pourrait être incorrecte.

Ce que Dunning et Kruger ont montré

Dans les années 1990, David Dunning et Justin Kruger, professeurs de psychologie à l'université de Cornell, ont voulu vérifier si les personnes incompétentes n'étaient pas conscientes de leur incompétence.

Pour ce faire, ils ont fait passer à 45 étudiants de premier cycle un test de logique de 20 questions, puis leur ont demandé d'évaluer leur propre performance de deux manières différentes.

Tout d'abord, Dunning et Kruger ont demandé aux étudiants d'estimer le nombre de questions pour lesquelles ils avaient répondu correctement - une évaluation assez simple. Ensuite, Dunning et Kruger ont demandé aux étudiants d'évaluer leur performance par rapport aux autres étudiants qui ont passé le test. Ce type d'auto-évaluation oblige les étudiants à faire des suppositions sur les performances des autres et est sujet à une erreur cognitive courante : la plupart des gens se considèrent comme meilleurs que la moyenne.

Les recherches montrent que 93 % des Américains pensent qu'ils sont de meilleurs conducteurs que la moyenne, 90 % des enseignants pensent qu'ils sont plus compétents que leurs pairs, et cette surestimation est omniprésente dans de nombreuses compétences, y compris les tests de logique. Or, il est mathématiquement impossible pour la plupart des gens d'être meilleurs que la moyenne dans une tâche donnée.

Après avoir fait passer le test de logique aux étudiants, Dunning et Kruger les ont répartis en quatre groupes en fonction de leurs résultats. Le quart des étudiants ayant obtenu les scores les plus bas ont en moyenne répondu correctement à 10 des 20 questions. En comparaison, le quart des étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats a répondu correctement à 17 questions en moyenne. Les deux groupes ont estimé avoir obtenu environ 14 réponses correctes. Il ne s'agit pas d'une très bonne auto-évaluation de la part de l'un ou l'autre groupe. Les élèves les moins compétents ont surestimé leurs résultats d'environ 20 points de pourcentage, tandis que les élèves les plus performants ont sous-estimé leurs résultats d'environ 15 points.

Les résultats sont plus frappants lorsqu'on examine la façon dont les élèves s'évaluent par rapport à leurs pairs, et c'est là que l'effet "meilleur que la moyenne" se manifeste pleinement. Les élèves les moins bien notés estiment avoir fait mieux que 62 % des participants au test, tandis que les élèves les mieux notés pensent avoir fait mieux que 68 % d'entre eux.

Par définition, se situer dans les 25 % les plus faibles signifie que, dans le meilleur des cas, vous obtiendrez de meilleurs résultats que 25 % des personnes et, en moyenne, que vous obtiendrez de meilleurs résultats que 12,5 % des personnes. En estimant que vous avez fait mieux que 62 % de vos pairs, alors que vous n'avez obtenu de meilleurs résultats que de 12,5 % d'entre eux, vous obtenez une surestimation énorme de 49,5 points de pourcentage.

C'est en mesurant la façon dont les étudiants se comparent aux autres, plutôt qu'à leurs résultats réels, que l'effet Dunning-Kruger est apparu. Il exagère considérablement la surestimation des 25 % les moins performants et semble montrer, comme Dunning et Kruger l'ont titré dans leur article, que les étudiants les moins compétents étaient "non compétents et inconscients".

En utilisant le protocole établi par Dunning et Kruger, de nombreux chercheurs ont depuis "confirmé" cet effet dans leur propre domaine d'étude, ce qui donne l'impression que l'effet Dunning-Kruger est intrinsèque au fonctionnement du cerveau humain. Pour les citoyens lambda, l'effet Dunning-Kruger semble vrai parce que l'imbécile trop arrogant est un stéréotype familier et agaçant.

Démystifier l'effet Dunning-Kruger

L'analyse de Dunning et Kruger est trompeuse pour trois raisons.

Les plus mauvais élèves surestiment également le plus leurs performances, car ils sont tout simplement les plus éloignés de la note parfaite. En outre, les personnes les moins compétentes, comme la plupart des gens, supposent qu'elles sont meilleures que la moyenne. Enfin, les personnes qui obtiennent les scores les plus faibles ne sont pas nettement moins bonnes dans l'estimation de leur performance objective.

Pour établir que l'effet Dunning-Kruger est un artefact de la conception de la recherche et non de la pensée humaine, mes collègues et moi-même avons montré qu'il pouvait être produit en utilisant des données générées de manière aléatoire.

Tout d'abord, nous avons créé 1 154 personnes fictives et leur avons attribué de manière aléatoire une note de test et un classement d'auto-évaluation par rapport à leurs pairs.

Ensuite, comme l'ont fait Dunning et Kruger, nous avons divisé ces personnes fictives en quarts sur la base de leurs résultats aux tests. Étant donné que les classements d'auto-évaluation ont également reçu au hasard une note de 1 à 100, chaque quart reviendra à la moyenne de 50. Par définition, le quart inférieur ne surpassera que 12,5 % des participants en moyenne, mais en raison de l'attribution aléatoire des scores d'auto-évaluation, il se considérera comme meilleur que 50 % des participants au test. Cela donne une surestimation de 37,5 points de pourcentage sans qu'aucun humain ne soit impliqué.

Pour prouver le dernier point, à savoir que les personnes les moins qualifiées sont capables de juger correctement de leurs propres compétences, il a fallu adopter une approche différente.

Mon collègue Ed Nuhfer et son équipe ont fait passer à des étudiants un test de culture scientifique de 25 questions. Après avoir répondu à chaque question, les étudiants devaient évaluer leur propre performance sur chaque question, soit en disant "j'ai réussi", "je ne suis pas sûr" ou "je n'en ai aucune idée".

En travaillant avec Nuhfer, nous avons découvert que les étudiants non qualifiés sont plutôt doués pour estimer leurs propres compétences. Dans cette étude portant sur des étudiants non qualifiés ayant obtenu un score dans le quart inférieur, seuls 16,5 % d'entre eux ont surestimé leurs capacités de manière significative. Et il s'avère que 3,9 % d'entre eux ont sous-estimé leur score de manière significative. Cela signifie que près de 80 % des étudiants non qualifiés estimaient assez bien leurs capacités réelles, ce qui est très éloigné de l'idée avancée par Dunning et Kruger selon laquelle les personnes non qualifiées surestiment systématiquement leurs compétences.

Dunning-Kruger aujourd'hui

L'article original de Dunning et Kruger commence par la citation suivante : "L'une des caractéristiques essentielles de l'incompétence est que la personne qui en est victime est incapable de savoir qu'elle est incompétente". Cette idée s'est largement répandue dans la littérature scientifique et dans la culture populaire. Mais d'après les travaux de mes collègues et de moi-même, la réalité est que très peu de personnes sont réellement incompétentes et inconscientes.

L'expérience de Dunning et Kruger a mis en évidence un effet réel : la plupart des gens pensent qu'ils sont meilleurs que la moyenne.

Mais d'après les travaux de mon équipe, c'est tout ce que Dunning et Kruger ont montré. La réalité est que les gens ont une capacité innée à évaluer leurs compétences et leurs connaissances. Prétendre le contraire suggère, à tort, qu'une grande partie de la population est désespérément ignorante.

Cet article a été publié initialement sur le site The Conversation : cliquez ICI