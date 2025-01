Atlanti-culture

"Le carré des indigents" de Hugues Pagan : un témoignage minutieux et vivant de ce qu’était la police il y a 50 ans

Un polar original, passionnant. Et un témoignage, à la fois minutieux et vivant, de ce qu’était la police il y a 50 ans. Grand prix de la littérature policière et le prix Landerneau 2022 De : Hugues Pagan Payot & Rivages Parution en 2022 496 pages 23 euros