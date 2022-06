"Le carnet des rancunes" un roman original, bien construit et très agréable à lire

Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.

THÈME

Sébastien Desmichelles est un homme à la rancune tenace, teigneuse. Depuis vingt ans, il note soigneusement sur un petit carnet toutes les méchancetés qu’on a pu lui infliger, tous les affronts qu’il a subis sans pouvoir se défendre. Il a décidé qu’à cinquante ans, il reprendrait chaque blessure et se vengerait à la mesure des maux engendrés.

POINTS FORTS

Le titre à lui tout seul est réjouissant. Il nous promet de bons moments de vengeance ciblée et va tenir parole.

Ce Sébastien est un type lambda. On ne fait pas plus ordinaire et passe-partout que cet homme. Le Français moyen dans toute sa splendeur. En revanche, il a une mémoire infaillible et tout est noté sur son petit carnet. Il n’oublie jamais la moindre crasse et entend se venger en conséquence.

C’est quelqu’un de très organisé. Tout est planifié : il a créé une fiche signalétique approfondie sur chaque protagoniste. Sa rancune, minutieusement préparée, est modulée en fonction des préjudices subis mais rien n’échappe à sa furie vengeresse.

En aucun cas, il ne veut une vengeance anonyme. Il tient à ce que chacun sache que c’est lui le fauteur de troubles et que chacun connaisse à la fin les raisons de sa rancune.

Ses méthodes de vengeance sont assez savoureuses. On se délecte de ses procédés implacables et imaginatifs, même si on constate que c’est tout de même un esprit tordu !

Les personnes visées par sa vengeance vivent dans la peur et dans la tourmente. Elles ne comprennent pas d’où viennent les coups, cherchent le cadavre dans le placard, et surtout, « pourquoi tant de haine ? »

La fin, d’autant plus surprenante que parfaitement inattendue, est très réussie.

QUELQUES RÉSERVES

Lorsque le personnage parle de ses enfants, il emploie en permanence l’expression « mes gosses », ce qui est à la fois inélégant et argotique. Cela dévalorise ses enfants.

ENCORE UN MOT...

Ce roman est original à plusieurs titres : le sujet choisi, les méthodes souvent limites pour parvenir à ses fins, les divers comportements des victimes. Qui, à un moment de sa vie, n’a pas eu envie de se venger de quelqu’un qui l’a malmené ? Sa première vengeance est un régal : il faut punir par là où l’on a péché. La rancune suprême est celle envers Yannick, lequel ne comprendra que trop tard ce qui lui est reproché. Le vengeur n’a qu’une expression en tête : il faut payer sa dette. Ce roman est bien construit et très agréable à lire.

UNE PHRASE

(Les conséquences sur Yannick des actions de cet homme qui lui pourrit la vie depuis trois mois :)

« J’ai beau me raisonner, savoir que je ne dois pas tomber dans ses filets, je ne parviens pas à effacer la pression éprouvante qu’il fait peser sur moi.

Il m’obsède, ruine mes journées. Je deviens invivable à ne penser qu’à lui et à ses tourments. Au boulot, je laisse filer des occasions qui me tendent les bras. Je m’agace pour des riens. Je fuis nos amis qui s’étonnent que nous ne rendions aucune invitation. Nous n’allons à aucune soirée, ou si peu.

En ce mois de juillet, il me téléphone en pleine nuit à de multiples reprises. Ses appels sont toujours les mêmes : un petit silence, suivi d’un rire effrayant. »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce rancunier a réussi son coup : maintenir ses bourreaux dans une angoisse permanente.

L'AUTEUR

Jacques Expert (1956, Bordeaux) est un journaliste, grand reporter à France Inter et France Info. Ensuite, il devient dirigeant de l’audiovisuel, directeur des programmes à Paris Première, puis à RTL. Parallèlement, il mène une carrière d’écrivain en publiant, entre autres, La Longue Peine (Calmann-Lévy, 1989), La France qui gagne (Editions Liber, 1996), La Femme du monstre (Editions Anne carrière, 2007), prix des romancières 2007, Ce soir, je vais tuer l’assassin de mon fils (Anne Carrière, 2009) et Deux gouttes d’eau (Sonatine Editions, 2015). Le Carnet des rancunes est son dernier roman.