Le Canada bat le record de suicides parrainés par l'État

Le Canada a atteint un nouveau sommet dans le nombre de suicides assistés l'année dernière, enregistrant une augmentation de 34 % du nombre de personnes choisissant de mettre fin à leurs jours en vertu des lois sur l'euthanasie les plus libérales au monde en seulement un an, a rapporté le Daily Mail le mercredi 7 juin . Les militants anti-euthanasie blâment la "forte promotion" du suicide assisté pour cette forte pente.

Alors qu'Ottawa devrait publier les statistiques officielles pour 2022 le mois prochain, sur la base de données déjà disponibles au niveau de l'État, la Coalition pour la prévention de l'euthanasie a évalué que les cas d'AMM (assistance médicale à mourir) sont passés d'un peu plus de 10 000 en 2021 à environ 13 500 dans le prochain année, une augmentation de 34% à l'échelle nationale.

Au niveau de l'État, le Québec a connu la plus forte hausse au cours de la période, où les cas de suicide assisté ont augmenté de 51 %, ce qui signifie qu'avec 7 % de tous les décès, l'AMM est maintenant la troisième cause de décès la plus répandue dans la province après le cancer et le cœur. maladie, suivie de l'Alberta avec 41 % et de l'Ontario avec 27 %.

La raison pour laquelle les taux de suicide assisté ont monté en flèche ces dernières années est que «la forte promotion de l'AMM au sein du système médical [canadien] a normalisé les injections létales», a expliqué Alex Schadenberg, directeur du principal groupe international de défense des droits contre l'euthanasie . Il ajouta:

Chaque grand établissement de santé dispose d'une équipe d'AMM qui s'approchera littéralement de tous ceux qui pourraient être admissibles à l'AMM et leur demandera s'ils veulent mourir.

Le programme canadien controversé d'AMM, adopté en 2016, a rapidement fait la une des journaux pour avoir imposé des critères extrêmement souples à ceux qui souhaitaient mettre fin à leurs jours. En vertu de la loi, les patients n'ont pas besoin d'avoir une maladie en phase terminale pour être admissibles (seulement une «condition médicale irrémédiable», qui peut être toute maladie ou invalidité qui «ne peut être soulagée dans des conditions que la personne considère comme acceptables») et l'AMM peut être administrés non seulement par des médecins mais aussi par des infirmières praticiennes après évaluation par seulement deux d'entre eux.

Ce qui était initialement destiné à aider les patients gravement malades qui ont depuis longtemps perdu tout espoir de guérison rapide s'est transformé en une pente glissante et « s'est transformé en un programme gouvernemental offrant la mort pour échapper à la solitude, à la dépression ou même à la pauvreté et à l'itinérance », explique Paul Coleman sur le sujet. En effet, les partis de gauche à Ottawa poussent actuellement pour étendre le programme aux mineurs (même sans consentement parental), tandis que plus d'un quart des Canadiens soutiennent l'idée d'offrir l'euthanasie aux pauvres et aux sans-abri également.

Maintenant, les critiques de la loi disent souvent qu'elle manque de garanties suffisantes pour protéger les personnes qui ont potentiellement des décennies à vivre, mais selon Schadenberg, la principale raison de cette prolifération sans précédent de cas d'AMM est que le personnel médical pousse agressivement les malades à choisir euthanasie. Dans certains cas, on a demandé jusqu'à cinq fois aux patients s'ils voulaient mourir, que leur parent soit présent ou non. Comme il dit:

La vente d'AMM par les équipes est une des principales raisons pour lesquelles les chiffres montent en flèche. Si vous allez payer des gens pour faire partie d'une équipe d'AMM, ils vendront ce qu'ils proposent.

L'un des cas les plus étranges s'est produit à la fin de l'année dernière, lorsque Christine Gauthier, un caporal de l'armée à la retraite et ancienne paralympienne qui demandait au gouvernement canadien un élévateur pour fauteuil roulant chez elle depuis cinq ans, a finalement reçu une réponse du ministère des Anciens Combattants. , "en disant que si vous êtes si désespérée, madame, nous pouvons vous offrir l'AMM", a déclaré Gauthier, ajoutant qu'ils lui avaient même offert l'équipement.

Actuellement, l'euthanasie n'est légale que dans sept pays, dont la Belgique, le Canada, la Colombie, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Espagne, ainsi que dans quelques États d'Australie, alors qu'elle n'est accessible qu'aux mineurs en Belgique et aux Pays-Bas.

