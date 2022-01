Le Bitcoin peut être une solution de secours dans le scénario où les institutions de confiance vacilleraient.

Atlantico : Dans une récente interview pour El Confidential, vous avez déclaré que les initiatives basées sur les blockchains et les cryptomonnaies, des ICOs aux NFTs, vous inspirent du scepticisme, pourquoi ?

Izabella Kaminska : Lorsqu'on les décortique, les ICO et les NFT ne sont pas si différents des autres mécanismes de financement participatif déjà disponibles sur le marché. La principale différence est qu'ils ne bénéficient pas des protections des consommateurs qui sont disponibles avec les offres conventionnelles. L'autre grande différence est qu'ils ne dépendent pas d'une plateforme ou d'une entité unique pour gérer ou émettre les titres sous-jacents dans lesquels les gens investissent. Si cela facilite grandement la mise sur le marché des start-ups, même au stade de l'idée préliminaire, cela réduit également les barrières à l'entrée pour les mauvaises idées et/ou les fraudes potentielles. Tant que les investisseurs savent qu'il s'agit d'instruments à haut risque et sans garantie, tout va bien. Mais la grande préoccupation pour moi a toujours été liée à la façon dont ils sont commercialisés auprès des investisseurs particuliers, et à la mesure dans laquelle les investisseurs potentiels sont conscients des risques. Beaucoup arrivent sur le marché avec de grandes promesses mais très peu de substance. Quant à l'avantage de la cotation sur une structure blockchain, la fragmentation du marché est telle qu'il n'y a aucune garantie qu'une blockchain spécifique survivra avec plus de longévité qu'un émetteur plus centralisé. La prudence est de mise, car le simple fait qu'un produit soit sur une blockchain ne le met pas à l'abri du risque.

Comment comprendre l'engouement actuel pour les cryptomonnaies et notamment pour le Bitcoin ?

L'engouement est réel, même s'il n'a pas grand-chose à voir avec la promesse initiale du Bitcoin de construire un nouveau système de paiement offrant des transactions moins chères ou plus efficaces. Mais si le Bitcoin n'a pas réussi à tenir ses promesses en matière de paiement, il a tenu ses promesses en tant que nouvelle classe d'actifs alternative. L'enthousiasme suscité par le Bitcoin et, plus largement, par les cryptomonnaies, illustre, à mon avis, l'existence d'une énorme demande du marché pour des mécanismes susceptibles d'encourager les initiatives entrepreneuriales et les entreprises indépendantes, mais aussi pour des mécanismes offrant une assurance contre la réémergence potentielle de systèmes autoritaires. Au niveau des particuliers, le succès du Bitcoin montre qu'il y a un grand appétit pour le risque à la recherche d'opportunités d'investissement qui transcendent les offres habituelles des entreprises. Du côté des institutions, il indique qu'il existe une demande pour des actifs offrant une diversification de portefeuille. Dans le même temps, cependant, on ne peut ignorer l'élément spéculatif absolument massif de la popularité de la crypto, motivé par les forces séculaires de la FOMO. Cet élément spéculatif est la principale préoccupation, car en l'état actuel, il offre peu dans le domaine de la création de valeur et beaucoup dans le domaine de la spéculation pure et de la dynamique à somme nulle. Si le bitcoin ou les cryptomonnaies veulent se maintenir, ils devront offrir plus qu'un simple attrait pour les investissements spéculatifs. Ils auront besoin de substance.

Dans notre système économique et financier actuel, où les questions éthiques et climatiques sont de plus en plus en jeu, le Bitcoin et les cryptomonnaies sont-ils davantage un problème ou une solution ?

Je suis moins encline à m'inquiéter de l'empreinte carbone du Bitcoin. Oui, il consomme une énorme quantité d'électricité, mais dicter ce qui est ou n'est pas digne de la consommation d'énergie semble être une question incroyablement subjective. Si le Bitcoin sert à quelque chose, l'économie de l'énergie qu'il consomme se régulera d'elle-même et s'adaptera. S'il y a d'autres choses plus intéressantes pour dépenser cette énergie, alors ils devraient être en mesure de rivaliser en conséquence. Il existe de nombreuses activités frivoles ou "non essentielles" pour lesquelles les humains utilisent beaucoup d'énergie, des parcs à thème aux lumières de Noël. Certains les considèrent comme dignes de gaspiller de l'énergie, d'autres non. Dans le cas du Bitcoin, il y a des individus qui pensent que dépenser de l'énergie pour un système d'actifs/monnaie basé sur la blockchain en vaut la peine, et c'est leur droit. Et la beauté de la consommation d'énergie basée sur la cryptomonnaie est qu'elle crée simultanément des incitations à trouver de nouvelles formes d'énergie plus propres et plus durables. C'est ce que j'ai trouvé le plus fascinant dans l'évolution du Bitcoin : la façon dont il s'est adapté à la pénurie d'énergie.

Comment avoir une approche rationnelle et réaliste, ni béate ou crédule, ni craintive ou réactionnaire sur le sujet ? Dans l'utilisation de l'économie mais aussi dans la manière de couvrir le sujet médiatiquement ? Comment avez-vous essayé de le faire personnellement ?

J'aime regarder le système comme un système qui peut gérer beaucoup de nuances. Le problème de la couverture médiatique de la cryptomonnaie est qu'elle est soit totalement contre, soit incroyablement pour. Aucune de ces approches n'est idéale. Dans les premiers jours du Bitcoin, je pensais que les journalistes avaient le devoir de tester correctement le concept. Je ne pensais pas qu'il était de notre devoir de promouvoir ou de commercialiser quelque chose qui avait un tel potentiel d'escroquerie pour les petits investisseurs ou ceux qui n'avaient que de petites sommes à leur nom. La meilleure voie émule la méthode scientifique. Cela signifie que lorsqu'une nouvelle théorie ou un nouveau concept farfelu arrive sur le devant de la scène, il est du devoir de la communauté journalistique de l'examiner par les pairs et de le soumettre à un test de résistance jusqu'à la limite du possible. Si le produit ou l'idée tient vraiment la route, il devrait résister à cet examen minutieux. Si et quand il le fait, cependant, il est alors du devoir de la communauté journalistique de reconnaître là où l'idée a triomphé et là où elle n'a pas triomphé. À ce stade de l'histoire du Bitcoin/crypto, je pense qu'il n'est pas constructif d'être trop dur envers le système. Il est important de rester mesuré, ce qui signifie continuer à examiner ses éléments les plus farfelus et dangereux, mais aussi lui accorder le crédit qui lui est dû. En fin de compte, je pense qu'il est dans l'intérêt de tous que des alternatives au système conventionnel existent, et que la concurrence entre elles puisse être encouragée. Les cryptomonnaies sont excellentes dans certains cas, mais pas toujours dans d'autres. Il en va de même pour les systèmes fiduciaires. Le contexte est important.

A la lumière de tout le travail que vous avez fait avec Alphaville et de votre expérience sur le sujet, quel avenir peut-on envisager pour les cryptomonnaies ?

Je pense que nous sommes à un moment où les cryptomonnaies vont soit prouver leur valeur et faire partie du système financier officiel - dans un sens de défi sain - soit être écrasées par les banques centrales et les régulateurs. Ma position actuelle est que je pense que la crypto a gagné le droit d'exister et d'être prise au sérieux, et que nous sommes tous mieux lotis par son existence, même si nous ne lui trouvons actuellement aucune utilité ou ne voulons pas y investir directement. Cela ne veut pas dire que nous devons cesser de le critiquer. Un système ouvert comme le Bitcoin ou les cryptomonnaies ne peut prospérer que s'il est continuellement examiné par des critiques et des esprits sceptiques.