Comparutions immédiates

Laxisme ou pas laxisme de la Justice ? Ces très intéressantes questions que soulève le procureur de Paris sur les casseurs… en se gardant bien d’y répondre

Après les débordements survenus lors de la célébration de la victoire du PSG en Ligue des Champions, les sanctions judiciaires prononcées en comparution immédiate suscitent l’indignation. Jugées trop clémentes par une partie de l’opinion, elles relancent le débat sur l’efficacité de la réponse pénale. Faut-il adopter une nouvelle loi « anticasseurs » ou simplement faire appliquer les textes déjà en vigueur ? Entre sentiment d’impunité, limites structurelles de la justice et pressions sociales, juristes et experts interrogent l’équilibre entre fermeté, efficacité et respect de l’État de droit.