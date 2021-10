« Laurent Wauquiez va le bouffer » !

Xavier Bertrand lors d'un meeting le 14 octobre.

Chez les LR, les couteaux sont tirés. Et le plus aiguisé de tous c’est celui de Laurent Wauquiez. « Bertrand ? Wauquiez va le bouffer ! », pronostique un des dirigeants du parti.

Nul doute que ce sera sanglant. Le patron de la région Hauts-de-France savait quels risques il encourait en acceptant de se soumettre au vote des adhérents LR. Mais il n’avait pas le choix.

Laurent Wauquiez n’a jamais pardonné à Xavier Bertrand d’avoir quitté le parti quand il en a pris la tête. Et les adhérents LR ne l’ont pas oublié non plus.

Valérie Pécresse, moins méchante quand même que Wauquiez, a repris sa carte du parti : pas sûr qu’elle soit très tendre avec Bertrand. Ce dernier a hésité d’aller à Canossa et de se mettre à jour de ses cotisations. Finalement, il l’a fait. Et ainsi il a mangé son chapeau une deuxième fois…

Rien de nouveau cependant sous le soleil : à droite, les couteaux ont toujours été tirés. On se souvient de la violence de l’affrontement entre Sarkozy et Fillon en 2017. Au-delà de ces futures et sanglantes péripéties, la seule question qui vaille est celle de la survie des Républicains. Zemmour a dit : « j’ai fait revivre le RPR. Edouard Philippe a refondé l’UDF. Donc les Républicains n’ont plus aucune raison d’être ». C’est bien vu.

Ps : Dans un effort désespéré pour séduire les adhérents de LR, Bertrand est allé demander un selfie à Nicolas Sarkozy. Ce dernier s’est exécuté de mauvaise grâce en faisant la moue. Et il a fait savoir qu’il était « agacé » par ceux qui s’accrochent à ses basques. Pauvre, pauvre Bertrand.

