L’abandon grandissant du préservatif fait flamber les MST en Europe et personne ne comprend vraiment les causes de cette désaffection

Le Dr Vaughan est chercheur postdoctoral au centre de recherche sur la promotion de la santé de NUI Galway. Son doctorat portait sur la stigmatisation liée au VIH en Irlande. Plus précisément, elle a étudié la relation entre les discours sur le VIH véhiculés par les médias et les expériences de stigmatisation incarnées et mises en œuvre par les personnes vivant avec le VIH en Irlande. Ses recherches portent sur la stigmatisation, le VIH et la santé sexuelle, la santé des LGBT, les discours sur la santé et les déterminants sociaux et structurels de la santé.