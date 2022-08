« La visite de Nancy Pelosi à Taïwan est une provocation » !

Nancy Pelosi a effectué une visite à Taïwan, suscitant la colère des autorités chinoises.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le chef de La France insoumise a beaucoup d’affection pour Pékin. Il en a fourni la preuve en déclarant que le séjour dans l’île de la présidente démocrate de la Chambre des représentants était une provocation. Il en a été remercié par l’ambassade de Chine qui l’a chaleureusement félicité. Mélenchon sait choisir ses amis ! Et l’anti-américanisme est pour lui une marque de fabrique.

Sur Atlantico, et hélas, on a pu lire les mêmes mots. La visite de Nancy Pelosi y est qualifiée, dans un article, de « dernière provocation américaine ». Elle n’aurait donc pas dû y aller ? Et qui aurait pu l’en empêcher ? Joe Biden ? Les menaces de la Chine qui a envoyé ses avions dans l’espace aérien taïwanais ?

Le même article reproche aux Etats-Unis d’armer les Ukrainiens ? Une autre provocation ? Fallait-il laisser Poutine s’emparer de Kiev pour y installer Viktor Ianoukovitch, le satrape déchu et pro-russe ?

L’Amérique a beaucoup de défauts. Le principal étant qu’elle est la première puissance mondiale. Mais tout n’est pas permis contre elle.

