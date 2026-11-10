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ATLANTI'CULTURE

10 novembre 2026

La Tresse, de Laetitia Colombani (et adaptation) : trois destins croisés entre courage et mondialisation

Les bons sentiments et le théâtre, un ménage parfois compliqué

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MOTS-CLES

Laetitia Colombani , Johanna Boyé , Magali Caillol , Laurent Guillet , Jean-François Prigent , Blanche Leleu , Marina Pangos , Lara Tavella , Théâtre de la Renaissance

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops

Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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