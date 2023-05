La synchronisation des ondes cérébrales entre élèves et professeur booste l’apprentissage… mais comment y parvenir ?

Une synchronisation se développe entre les élèves et leur professeur.

Atlantico : Dans votre étude intitulée The Temporal Dynamics of Brain-to-Brain Synchrony Between Students and Teachers Predict Learning Outcomes (La dynamique temporelle de la synchronisation cerveau-cerveau entre les élèves et les enseignants prédit les résultats d'apprentissage), vous avez récemment identifié l'impact de la synchronisation cerveau-cerveau sur les résultats des tests. À quoi ressemblent des cerveaux "synchronisés" ?

Ido Davidesco : La synchronisation cérébrale fait référence à la similarité des schémas d'activité cérébrale au fil du temps. Dans cette étude, nous avons observé des modèles similaires d'ondes cérébrales à la fois entre les élèves et entre les élèves et les enseignants.

Quelle est l'importance de la synchronisation pour les résultats des tests ?

Notre interprétation des résultats est que lorsque les élèves sont plus attentifs, leurs ondes cérébrales deviennent plus similaires à celles de l'enseignant, ce qui pourrait conduire à un meilleur apprentissage.

Comment cette synchronisation se développe-t-elle entre les élèves (et leur professeur) ?

La question reste ouverte. Nous ne savons pas encore grand-chose sur la manière dont la synchronisation se développe au fil du temps. Il est très possible que la synchronisation prenne du temps à se développer.

Quelles sont les implications politiques de votre travail ? Comment pourrions-nous favoriser la synchronisation cerveau-cerveau et en maximiser les avantages ?

Cette ligne de recherche n'en est qu'à ses débuts. Toutefois, à terme, les informations sur la synchronisation cérébrale pourraient être utilisées pour évaluer différentes pédagogies et soutenir la formation des enseignants (par exemple, en leur fournissant un retour d'information sur leur niveau de synchronisation avec leurs élèves).