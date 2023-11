La soupe de poulet est-elle vraiment utile quand on est malade ? Une spécialiste de la nutrition a des explications sur les secrets de cette recette de grand-mère

Il a obtenu un doctorat en diététique et nutrition à l'Université internationale de Floride en 2021, une maîtrise en nutrition humaine à l'Université d'État du Kansas en 2015 et une licence en sciences de l'exercice à l'Université du Missouri central en 2013. Il est diététicien agrégé et clinicien certifié en soutien nutritionnel (CNSC). Il est également membre de l'Academy of Nutrition and Dietetics et du Nutrition Support Practice Group. Ses recherches portent sur le traitement de la malnutrition, la tolérance à la nutrition entérale, le rôle des diététiciens cliniciens dans les établissements de soins hospitaliers aigus et le soutien aux patients lors de la transition entre l'hospitalisation et la consultation externe.

Colby Teeman est professeur adjoint de diététique et de nutrition et coordinateur de la recherche à l'université de Dayton, dans l'Ohio.

L'origine de la soupe de poulet en tant que thérapie remonte à l'an 60 de notre ère et à Pedanius Dioscorides, un chirurgien militaire qui servait sous les ordres de l'empereur romain Néron et dont l'encyclopédie médicale en cinq volumes a été consultée par les premiers guérisseurs pendant plus d'un millénaire. Mais les origines de la soupe de poulet remontent à des milliers d'années plus tôt, dans la Chine ancienne.

Alors que la saison des rhumes et des grippes bat son plein, il convient de s'interroger : La croyance selon laquelle la soupe de poulet est bénéfique est-elle étayée par des données scientifiques ? Ou bien la soupe de poulet n'est-elle qu'un placebo réconfortant, c'est-à-dire qu'elle apporte un bénéfice psychologique pendant que nous sommes malades, sans apporter de véritable bénéfice thérapeutique ?

En tant que diététicien agréé et professeur de diététique et de nutrition, je connais bien l'attrait de la soupe de poulet : la chaleur du bouillon et les saveurs riches et savoureuses du poulet, des légumes et des nouilles. Ce qui donne à la soupe ce goût si particulier, c'est l'"umami", la cinquième catégorie de sensations gustatives, avec le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Elle est souvent décrite comme ayant un goût de viande.

Meilleur appétit, meilleure digestion

Tout cela est logique, car les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines, et l'acide aminé glutamate se trouve dans les aliments au goût umami. Cependant, tous les aliments umami ne sont pas des viandes ou des volailles ; le fromage, les champignons, le miso et la sauce soja en sont également dotés.

Des études montrent que le goût est essentiel aux propriétés curatives de la soupe de poulet. Lorsque je vois des patients souffrant de maladies des voies respiratoires supérieures, je remarque que beaucoup d'entre eux mangent soudainement moins ou pas du tout. En effet, les maladies aiguës déclenchent une réaction inflammatoire qui peut réduire l'appétit. Ne pas avoir envie de manger signifie qu'il est peu probable que vous obteniez la nutrition dont vous avez besoin, ce qui n'est pas une recette optimale pour la santé immunitaire et le rétablissement après une maladie.

Toutefois, il semble que le goût umami de la soupe de poulet puisse aider à stimuler l'appétit. Les participants à une étude ont déclaré avoir eu davantage faim après avoir goûté pour la première fois à une soupe à laquelle les chercheurs avaient ajouté un goût umami.

D'autres études indiquent que l'umami peut également améliorer la digestion des nutriments. Lorsque notre cerveau perçoit l'umami par l'intermédiaire des récepteurs gustatifs de notre langue, notre organisme prépare notre tube digestif à absorber plus facilement les protéines.

Cela peut réduire les symptômes gastro-intestinaux, que de nombreuses personnes ressentent lorsqu'elles ne sont pas au mieux de leur forme. Bien que la plupart des gens n'associent pas les infections des voies respiratoires supérieures aux symptômes gastro-intestinaux, des recherches menées sur des enfants ont montré que le virus de la grippe augmentait les douleurs abdominales, les nausées, les vomissements et les diarrhées.

Peut réduire l'inflammation et la congestion nasale

L'inflammation fait partie de la réponse naturelle de l'organisme à une blessure ou à une maladie. L'inflammation se produit lorsque les globules blancs migrent vers le tissu enflammé pour aider à la cicatrisation. Lorsque ce processus inflammatoire se produit dans les voies aériennes supérieures, il se traduit par les symptômes courants du rhume et de la grippe, tels que le nez bouché ou qui coule, les éternuements, la toux et l'épaississement des mucosités.

À l'inverse, la diminution de l'activité des globules blancs dans les voies nasales peut réduire l'inflammation. Il est intéressant de noter que la recherche montre que la soupe de poulet peut en fait réduire le nombre de globules blancs qui se dirigent vers les tissus enflammés. Elle y parvient en inhibant directement la capacité des neutrophiles, un type de globules blancs, à se rendre dans les tissus enflammés.

Ingrédients clés

Pour bien comprendre les effets apaisants et curatifs de la soupe de poulet, il est important de tenir compte de ses ingrédients. Toutes les soupes de poulet ne regorgent pas de propriétés nutritives curatives. Par exemple, les versions en conserve ultra-transformées de la soupe de poulet, avec ou sans nouilles, sont dépourvues d'un grand nombre d'antioxydants que l'on trouve dans les versions maison. La plupart des versions en boîte de la soupe de poulet sont presque dépourvues de légumes consistants.

Les nutriments essentiels contenus dans les versions maison de la soupe sont ce qui les différencie des versions en boîte. Le poulet fournit à l'organisme une source complète de protéines pour combattre les infections. Les légumes fournissent un large éventail de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Si elles sont préparées à l'américaine, les nouilles constituent une source d'hydrates de carbone facile à digérer, que l'organisme utilise comme source d'énergie et de récupération.

Même la chaleur d'une soupe de poulet peut vous aider. Le fait de boire le liquide et d'inhaler les vapeurs augmente la température des voies nasales et respiratoires, ce qui permet de décoller le mucus épais qui accompagne souvent les maladies respiratoires. Des études montrent que la soupe de poulet est plus efficace pour décoller le mucus que l'eau chaude seule.

Les herbes et les épices parfois utilisées dans la soupe de poulet, telles que le poivre et l'ail, permettent également de décoller le mucus. Le bouillon, qui contient de l'eau et des électrolytes, contribue à la réhydratation.

Pour maximiser les bienfaits de la soupe de poulet sur la santé, je recommande de la préparer à la maison avec des carottes, du céleri, de l'ail frais, des herbes et des épices, pour ne citer que quelques ingrédients. Mais si vous avez besoin d'une option plus pratique, regardez les ingrédients et l'étiquetage nutritionnel, et choisissez des soupes avec une variété de légumes plutôt que des soupes ultra-transformées et appauvries en nutriments.

En bref, la science la plus récente suggère que la soupe de poulet - bien qu'elle ne soit pas un remède miracle contre le rhume et la grippe - aide réellement à la guérison. On dirait que grand-mère avait encore raison.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.