La semaine de 4 jours ou la semaine de 6 jours ?

Les politiques, pour se faire bien voir de leurs électeurs, se sont emparés de « cadeaux » à leur faire pour s’excuser des vrais manquements d’un Etat protecteur.

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).

Il n’est pas question de soutenir la Russie de quelque manière que ce soit ! Toutefois, il est bon de rappeler que les chefs d’entreprise français ont pris leur part à l’effort de soutien à l’Ukraine en cessant leur activité en Russie dès le début de la guerre avec la Russie. On nous a expliqué que c’était un effort de guerre et un soutien légitime. Dont acte. Les entrepreneurs ont absorbé les difficultés que cela engendre autant pour le chiffre d’affaires que l’approvisionnement ou que pour les débouchés.

Il est évident pour tout le monde, en dehors des écologistes qui veulent la décroissance, nous devons en Europe tous travailler plus de façon à faire face à toutes les éventualités. C’est d’ailleurs ce que le Président de la République vient de nous redire. Il est donc d’autant plus stupéfiant de souligner qu’au moment où l’Europe envisage de travailler 4 jours par semaine, avec une vraie fierté de conquête sociale, un syndicat patronal russe, approuvé par une partie de la population, propose de travailler 6 jours sur 7 pour compenser les pertes occasionnées par la guerre et surtout envisager la future nécessaire reconstruction. Comment comprendre alors la philosophie et l’idéologie du « travailler moins » insufflée maintenant par la Commission européenne ? Idéologie qui est une condamnation à moyen terme d’une économie européenne florissante et qui doit prendre des forces.

70% des entreprises françaises sont défavorables aux 35 heures en 4 jours. Nous ne sommes pas encore remis de la maladie des 35 heures et les faire en 4 jours serait non seulement une incitation au burn-out (au moment où en plus les arrêts maladies ont augmenté de 20%). Le burn-out est une fragilité française… Cela fait partie des injonctions contradictoires qui déroutent les Français, les entrepreneurs et les salariés. Moins de présence sur le lieu de travail, c’est implicitement affirmer que le travail est désagréable voire trop fatiguant. Alors évidemment, les tenants de la « coolitude » au travail se sentent confortés par des écologistes qui rêvent d’un monde en régression économique, indifférent à des continents pauvres, indifférents aux besoins des gens qui, s’ils veulent forcément travailler moins, ne veulent pas pour autant voir fondre leur pouvoir d’achat.

Les politiques, pour se faire bien voir de leurs électeurs, se sont emparés de « cadeaux » à leur faire pour s’excuser des vrais manquements d’un Etat protecteur.

A cela s’ajoute le refus de prendre drastiquement en compte notre dette abyssale. Quand va-t-on expliquer aux Français que la « masse de travail » produite en France est insuffisante ? Ce n'est pas une question d’heures ou de jours, c’est une question de la masse produite en France. Il va falloir quand même arrêter la démagogie et entreprendre courageusement une nécessaire pédagogie de la situation que les Français sont parfaitement à même de comprendre.

Sans compter que diminuer le nombre de jours de travail, c’est ralentir le pays : rallonger la durée de construction, rallonger l’obtention des papiers administratifs, rallonger les délais d’attente pour des médecins… Non ! C’est faire insulte aux travailleurs français de faire penser qu’ils peuvent mettre 35 heures en 4 jours ou alors c’est leur signifier qu’ils ne font pas grand-chose et que tout cela pourrait être ramassé dans le temps ; bien évidemment tout dépend des secteurs d’activités (on voit mal les éleveurs arrêter de traire leurs vaches le jeudi soir !).