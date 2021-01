La radio Beur FM a puni deux de ses animateurs. Leur crime : ils avaient rencontré l’ambassadeur d’Israël

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les deux animateurs avaient prévu de réaliser une émission sur les retrouvailles entre le Maroc et Israël. Un beau sujet nourri par une longue histoire commune. Pendant des siècles, les Juifs marocains ont été de bons et loyaux sujets des rois du Maroc et des sultans qui les ont précédés.

Chaque année à Essaouira (anciennement Mogador) a lieu un festival de la culture juive. Des milliers de Juifs y affluent venus d’Israël, du Canada, de France, des Etats-Unis. On y entend de la musique andalouse et des chants judéo-espagnols.

Il y avait donc de quoi faire une belle émission. Pour la réaliser, les deux animateurs ont rencontré l’ambassadeur d’Israël et se sont fait photographier avec lui. Les pauvres ! Ils auraient mieux fait d’aller voir Houria Bouteldja qui aurait expliqué comment le Maroc s’est vendu aux banques juives.

La direction de Beur FM a réagi promptement en supprimant l’émission prévue et en rappelant à l’ordre ses deux animateurs. Ces derniers ont exprimé « leur stupéfaction et leur dégoût » indiquant qu’ils trouvaient scandaleux que la radio se couche devant une dizaine de tweets antisémites.

Avant, bien avant Beur FM, il y eut Radio Beur. Comme l’indique un de ses dirigeants historiques, « nous étions une radio française alors que Beur FM est une radio arabo-musulmane ». L’émission phare de cette radio que nous pouvons qualifier d’arabo-musulmane s’appelle les Z’informés. Elle est très suivie dans toutes nos banlieues. Son succès tient au fait que, selon le numéro un de Beur FM, « on y invite ceux qui ne sont pas invités ailleurs ». Ainsi les micros de la station sont ouverts, très ouverts, aux porte-paroles des Indigènes de la République.

Grâce à leur présence et à celles de quelques autres qui pensent pareil, un grand vent de liberté souffle sur les Z’Informés. On a pu y entendre un invité traiter les journalistes de Charlie Hebdo de « rats d’égouts ». Et un autre déclarer qu’il ne trouvait rien de choquant à la phrase de Jean-Marie Le Pen « la mort des Juifs n’est qu’un point de détail dans l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale ».

Beur FM est très suivie par les chauffeurs de taxi « qui nous font une formidable publicité » s’est félicité le patron de la radio. On comprend dès lors pourquoi il a interdit d’antenne l’ambassadeur d’Israël. En entendant sa voix, les chauffeurs de taxi pris de convulsions incontrôlables auraient pu provoquer des accidents mortels. Il a sauvé des vies.