La qualité de l’air s’améliore en Ile-de-France. Qu’à cela ne tienne, Airparif rend ses indicateurs encore plus alarmants

Des voitures circulent sur les Champs-Elysées à Paris, le 11 mai 2020.

Atlantico : Airparif a changé son interface et rend ses indicateurs encore plus alarmants. Le nouvel indice de la qualité de l’air abandonne la valeur « très bon » et ajoute une mention jusqu’alors inexistante: « extrêmement mauvais ». Peut-on y voir le signe d’une volonté de faire croire que la situation se dégrade ?

Christian Gérondeau : Cela me paraît clair. La pollution de l’air a disparu à Paris. Quand vous regardez la blancheur des immeubles à Paris, ils sont blancs. Regardez la façade de Notre-Dame qui a été nettoyée il y a un quart de siècle, elle est encore blanche. La vérité, c’est que l’air est pur à Paris mais personne ne le sait. Toutes les courbes montrent que la pollution pour l’ensemble des polluants est en chute ou a totalement disparu. Donc quelle est la vérité ? Tous ses services qui emploient des centaines et des centaines de personnes n’ont plus rien à observer. Alors qu’est-ce qu’ils font ? Ils changent le thermomètre ! Ce qui était considéré comme tout à fait acceptable devient très dangereux et on recommence. On crée l’angoisse parce que les gens qui ne sont pas au courant disent « il y a de plus en plus de pollution » alors qu’en fait il n’y en a plus.

Comment analyser cette décision ? Peut-on y voir un but politique ?

Regardez les responsable d’AirParif. Ce sont des écolos. Voilà la réponse. Donc ils imaginent que la pollution de l’air est dangereuse alors qu’en réalité quand il y a des solutions dangereuses, c’est à l’intérieur des immeuble. Dans les immeubles, la densité des polluants est 10 fois supérieure à ce qu’elle est à l’extérieur. Prenons l’exemple des oxydes d’azote. Si vous faites la cuisine au gaz, vous avez des densité d’oxyde d’azote qui sont incomparablement supérieures à ce que vous trouvez à l’extérieur.

Quel est l’état de la pollution de l’air à Paris ?

Il n’y plus de pollution à Paris. Elle a disparue. Le dioxyde de soufre par exemple. On ne peut même plus le mesurer. Le plomb ? Entièrement disparu. Le dioxyde de carbone ? Divisé par huit. Les particules fines ? Divisées par vingt. L’air est pur à Paris. Regardez les films anciens en noir et blanc. Toutes les façades sont noires. Aujourd’hui elles sont claires.

Comment expliquer une telle évolution de la qualité de l’air ?

On a dépollué les immeubles, les usines et les voitures. Les voitures modernes ne polluent plus. Il y a 30 ou 40 ans, vous voyiez de la fumée noire sortir des pots d’échappement. Il n’y a plus ces polluants aujourd’hui. Avant, on se chauffait au charbon, mais ce n’est plus le cas depuis longtemps. On a tout nettoyé. Avant, quand on regardait la fumée des usines, ce n’était même pas noir: c’était orange, rouge, jaune. On a tout nettoyé. Il n’y a plus de pollution car il n’y a plus de polluants.

