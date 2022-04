La propagande anti-avortement version Poutine…

Des affiches en Russie ont évoqué l'importance des jeunes générations pour l'effort de guerre et pour l'avenir du pays.

L'affiche résume à elle seule toute la folie guerrière du chef du Kremlin. Sur l'image de gauche, on voit un foetus avec cette légende : "sauve-moi aujourd'hui". Sur l'image de droite, on voit apparaître un petit garçon en uniforme avec ce texte : "demain c'est lui qui te sauvera".



L'avortement n'est pas officiellement interdit dans la Russie poutinienne. Mais il est vigoureusement combattu parce que le pays connaît une grave crise démocratique. Et parce que l'IVG est présentée comme une émanation de la corruption occidentale.



Vous remarquez le côté viril de l'affiche. Elle montre un petit garçon, un petit soldat, pas une petite fille. L'uniforme militaire dont il est revêtu est très prisé en Russie. On le voit partout lors des jours de fête (1er mai, 9 mai), lors de toutes les cérémonies. Et surtout pendant les grands concerts dont les Russes sont friands.



Les musiciens sont en uniforme. Les chanteurs et les chanteuses aussi. Et sur scène, on peut voir des enfants, des petits soldats et des petites soldates. Une précision importante. Ces uniformes sont les mêmes que ceux de la Deuxième Guerre mondiale appelée en Russie la Grande Guerre Patriotique ! Et quand les chœurs entonnent des chansons de l'époque stalinienne, la salle se lève.



Ainsi Poutine rend folle la Russie d'aujourd'hui et la persuade que la guerre contre l'Ukraine est la continuation du combat contre l'envahisseur nazi. Le petit soldat de l'affiche deviendra grand et ira "dénazifier" l'Ukraine en massacrant et en violant.

