"La naissance des Grands Magasins" : un saut réjouissant dans le Second Empire, ère de prospérité et de développement sans précédent

L’arrivée au pouvoir de Napoléon III en 1848 marque le début d’une période de révolution économique et sociale. A la suite du coup d’Etat de 1851, le nouvel empereur des Français insuffle un vent décoiffant de libéralisme et de modernité. Mettant à profit les innovations majeures industrielles et techniques - naissance du chemin de fer, des machines à vapeur, de la production de masse en usine, bouleversement des axes de transport, des infrastructures et de l’urbanisme - le Second Empire symbolise aussi le capitalisme triomphant qu’atteste une croissance effrénée.

C’est dans ce contexte que naissent les premiers Grands Magasins, nouveaux temples de la consommation. Le Bon Marché en 1852 d’abord puis les Grands Magasins du Louvre en 1855, suivis de beaucoup d’autres dont Au Printemps en 1865.

L’exposition nous emmène jusqu’en 1925, date de l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris ; elle témoigne de la révolution commerciale que représentent ces nouvelles cathédrales et à travers elle, de la transformation profonde de la société française qui s’amorce.