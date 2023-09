La monarchie saoudienne impose une sourdine à l’islam wahhabite…et à tous ses opposants

Dans une interview largement diffusée dans tout le royaume, MBS a fustigé les érudits wahhabites, accusant certains d'entre eux de falsifier les doctrines islamiques.

Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, ou "MBS", apporte une nouvelle vision d'un islam saoudien "modéré et équilibré" en minimisant le rôle des institutions religieuses saoudiennes autrefois considérées comme essentielles pour la monarchie.

Pendant des décennies, les rois saoudiens ont apporté leur soutien aux érudits et aux institutions religieuses qui prônaient une forme austère d'islam sunnite connue sous le nom de wahhabisme. Le royaume a appliqué des codes de moralité stricts, imposant des restrictions aux droits des femmes et des minorités religieuses, entre autres.

Sous MBS, les femmes ont été autorisées à conduire ; les classes mixtes, les cinémas et les concerts nocturnes dans le désert - au cours desquels les hommes et les femmes dansent ensemble - sont devenus normaux.

Les universitaires Yasmine Farouk et Nathan J. Brown estiment que la diminution du rôle des érudits religieux wahhabites dans la politique intérieure et internationale de l'Arabie saoudite n'est rien d'autre qu'une "révolution" dans les affaires saoudiennes.

MBS reconnaît que ces réformes risquent d'exaspérer certains électeurs, voire de provoquer des représailles. En tant qu'universitaire qui étudie les interprétations de la loi islamique pour justifier ou contester le militantisme, j'ai suivi ces réformes de près.

Dans le passé, les Saoudiens qui contestaient l'autorité des wahhabites ont provoqué des troubles. Lorsque le roi Fahd, qui a régné de 1982 à 2005, a rejeté l'avis de ses érudits wahhabites et autorisé l'armée américaine à stationner des armes et des femmes sur le sol saoudien, plusieurs d'entre eux ont soutenu une insurrection violente contre lui.

MBS ne semble pas se préoccuper de ces défis. Dans une interview largement diffusée dans tout le royaume, MBS a fustigé les érudits wahhabites, accusant certains d'entre eux de falsifier les doctrines islamiques. Il a ensuite placé en détention un érudit wahhabite important à qui il avait demandé conseil, l'accusant de crimes contre la monarchie. MBS a défendu ces actions en déclarant : "Nous revenons à ce que nous étions auparavant. Un pays à l'islam modéré, ouvert à toutes les religions, à toutes les traditions et à tous les peuples du monde".

Négocier le wahhabisme

Le retour proclamé d'un "islam modéré" fait écho aux réformes du grand-père de MBS, le roi Abdulaziz, fondateur du royaume saoudien moderne. Cette vision rejette les politiques en faveur de l'islam wahhabite privilégiées par ses oncles, le roi Fayçal et le roi Khalid.

Entre 1925 et 1932, Abdulaziz a supprimé les érudits et les militants wahhabites qui lui demandaient de défendre leur version de l'"islam pur" et de ne pas ouvrir le royaume au commerce et au développement. Il fait le contraire et affirme la suprématie de la monarchie.

L'économie pétrolière saoudienne en plein essor développée par Abdulaziz a obligé son fils, le roi Faisal, qui a régné de 1964 à 1975, à reconsidérer la relation de la monarchie avec le wahhabisme. Contrairement à Abdulaziz, Faisal pensait que les wahhabites l'aideraient à sauver le royaume.

Les Saoudiens qui se sentaient laissés pour compte dans l'économie pétrolière saoudienne émergente avaient trouvé un symbole inspirant de libération dans le président égyptien Gamal Abdel Nasser, qui avait contribué à renverser la monarchie égyptienne en 1952 et mis en œuvre des plans de redistribution des richesses égyptiennes.

Fayçal a encouragé les érudits wahhabites à travailler avec des islamistes politiques pour rejeter la politique révolutionnaire de l'Égypte d'Abdel Nasser et élaborer une nouvelle vision de l'islam pour la jeunesse saoudienne.

Fayçal a permis aux érudits wahhabites de réformer les établissements d'enseignement saoudiens en y introduisant des programmes islamiques conservateurs. À l'étranger, les érudits de Fayçal ont présenté le wahhabisme comme une alternative islamique authentique aux idéologies de la guerre froide des États-Unis et de l'URSS. Les riches Saoudiens, selon ces érudits wahhabites, avaient le devoir religieux de promouvoir le wahhabisme dans le monde entier.

La résistance au wahhabisme

Les réformes de Fayçal ont été couronnées de succès. Le roi Khalid, qui a succédé à Fayçal, a continué à favoriser les érudits wahhabites, notamment en répondant à deux défis majeurs en 1979.

Un groupe d'étudiants saoudiens, qui jugeaient illégitimes les réformes de Fayçal et de Khalid, s'est emparé de la Grande Mosquée de La Mecque, le lieu le plus sacré de l'islam, pendant deux semaines en 1979. Une attaque contre la Grande Mosquée était considérée comme une attaque contre la monarchie elle-même, qui revendique le titre de "gardien des deux saintes mosquées".

La prise a été violemment interrompue par l'action combinée des forces militaires françaises et saoudiennes. Par la suite, Khalid a accepté d'élever des responsables religieux qui affirmaient les références islamiques de la monarchie.

En 1979 également, d'autres jeunes Saoudiens sont partis rejoindre la résistance contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan. L'un de ces Saoudiens qui a répondu à l'appel cette année-là est Oussama ben Laden, qui fondera Al-Qaïda en 1988.

Les griefs de Ben Laden et d'Al-Qaïda à l'encontre de la monarchie sont apparus à la suite de l'acceptation par le roi Fahd d'un déploiement accru de soldats américains sur le sol saoudien après l'invasion du Koweït par le dirigeant irakien Saddam Hussein en 1990. Bin Ladin a proclamé que la présence d'infidèles américains en Arabie saoudite était une souillure des terres sacrées de l'Islam, un "affront" aux sensibilités islamiques, et a exigé la destruction de la monarchie. Al-Qaida a lancé des campagnes d'insurrection anti-saoudiennes jusqu'en 2010.

Tous les dirigeants islamistes conservateurs n'ont pas appelé à la violence. Comme le note l'historien Madawi Al-Rasheed, de nombreux érudits saoudiens se sont présentés comme des réformateurs qui cherchaient à corriger les écarts de Fahd par rapport à l'islam "authentique" et à restaurer la vision de Fayçal.

Lorsque MBS parle d'un "islam modéré", il ne se contente pas de condamner la violence d'Al-Qaïda. Il abandonne les accommodements de la monarchie avec l'establishment wahhabite. Il accuse certains érudits wahhabites d'être responsables des violences auxquelles la monarchie a été confrontée en 1979, puis dans les années 1990 et 2000.

Il s'est empressé d'effacer ces accommodements et, comme son grand-père, d'affirmer la suprématie de la monarchie.

Un "wahhabisme modéré" pour la société saoudienne ?

La "Vision saoudienne 2030" vise à transformer complètement l'Arabie saoudite sur les plans politique, économique, éducatif et culturel.

Bon nombre de ces changements révolutionnaires ont eu lieu alors que la "Vision saoudienne 2030", un plan de transformation politique, économique, éducative et culturelle complète de l'Arabie saoudite, a été dévoilée en 2016. MBS estime que ce plan répondra aux exigences des Saoudiens de moins de 30 ans, qui représentent plus de 60 % de la population du royaume.

Le programme d'enseignement religieux élaboré par le roi Fayçal a disparu, remplacé par un enseignement "saoudien d'abord", qui supprime Ibn abd al-Wahhab, le fondateur du wahhabisme, des manuels scolaires et met l'accent sur le patriotisme saoudien plutôt que sur l'identité religieuse islamique wahhabite. L'Arabie saoudite a annoncé qu'elle ne financerait plus les mosquées et les établissements d'enseignement wahhabites dans d'autres pays.

La police religieuse saoudienne, autrefois chargée de faire respecter la moralité publique, a vu ses pouvoirs réduits. Elle n'a plus de pouvoirs d'enquête ou d'arrestation. Elle ne peut pas punir les comportements jugés moralement inappropriés.

Les critiques ne sont pas impressionnés et notent que la rétrogradation des autorités religieuses ne diminue pas la violence de l'État saoudien. La police religieuse poursuit sa surveillance en ligne des médias sociaux. En 2018, Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien, a été tué à la suite de ses appels à ce que les réformateurs islamistes continuent de s'exprimer en Arabie saoudite. Al-Rasheed affirme que les images d'une nouvelle société saoudienne cachent la répression des réformateurs saoudiens. Certains observateurs notent que ces réformes s'appuient sur un "État de surveillance" saoudien en pleine expansion, capable d'espionner la vie privée des Saoudiens.

Comme l'observe Peter Mandaville, spécialiste des affaires internationales, l'"islam modéré" proposé par MBS est complexe. D'une part, il caractérise un nouvel islam saoudien tolérant. Pourtant, à l'intérieur du royaume, M. Mandaville affirme que l'"islam modéré" de MBS exige que les jeunes Saoudiens - en tant que bons musulmans - se soumettent à l'autorité de la monarchie sur les affaires du royaume.

Certains observateurs estiment que cela pourrait ne pas suffire. Mohammad Fadel, professeur d'histoire juridique islamique, affirme que la configuration actuelle de la monarchie saoudienne est incompatible avec "le type de pensée indépendante que le prince héritier appelle de ses vœux en matière de religion". La société saoudienne s'épanouira, ajoute-t-il, "lorsque le prince Mohammed reconnaîtra le droit des musulmans à se gouverner eux-mêmes politiquement".

Avec ces réformes du wahhabisme, MBS espère s'assurer la loyauté d'une génération de jeunes Saoudiens. Toutefois, comme le montre l'histoire de l'Arabie saoudite, un tel accord doit être constamment renégocié et renouvelé.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.