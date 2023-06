La ministre de la Culture ne lira plus le JDD

La ministre de la Culture Rima Abdul Malak, le 28 juillet 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le journalisme est un foutu métier qui offre de multiples facettes. Il y a de bons et de mauvais journalistes. Des journaux et des médias de gauche (fort nombreux) et des médias de droite (plutôt rares).

Faire un journal revient très cher. Les ventes au numéro, les abonnements, la publicité ne suffisent pas. Alors où trouver l’argent ? Chez ceux qui en ont, c’est-à-dire les plus riches soucieux de s'offrir un journal qui fait chic sur une carte de visite.

C’est ainsi que la plupart des journaux - à l’exception notable du Canard enchaîné - appartiennent à des milliardaires. C’est le cas de Valeurs actuelles. Ce journal était dirigé par Geoffroy Lejeune. Il a marqué ce magazine déjà très à droite encore plus à droite en faisant campagne pour Zemmour.

Cela lui a été reproché par le propriétaire qui fait des affaires avec le gouvernement. Et Zemmour, cela n’était pas bon pour les affaires. Il a donc débarqué Geoffroy Lejeune. Aussitôt un autre milliardaire, Vincent Bolloré, l’a récupéré et l’a nommé à la tête du Journal du Dimanche (la rédaction a fait grève contre son arrivée).

Le choix de Bolloré n’a pas du goût du ministre de la Culture. « Tous les dimanches matins, je commençais la journée avec le JDD », a-t-elle déclaré. « C’était mon rituel », a-t-elle précisé. Elle a poursuivi : « Ce journal fait ce qu’il veut, mais je m’inquiète pour les valeurs républicaines ».

On ne sait pas ce qu’il y a derrière ces valeurs républicaines. Ce sont sans doute celles de Libération (qui appartient également à un milliardaire), du Monde, de Télérama, des Inrocks et j’en oublie. Contrairement à ce que dit la ministre, le JDD ne fait pas « ce qu’il veut » : il doit avant tout lui plaire...