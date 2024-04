"La métamorphose des cigognes" de Marc Arnaud : du concentré de bonheur

Dans cette Métamorphose, on parle de sexualité et il y a du boulot ! On rit de se voir mettre à nu, on relativise ses petits malheurs avec une empathie pour ce clown sans fard, ni maquillage, cet homme fragile à qui le public fait don de tout son courage et de tous ses encouragements.

Le spectacle a reçu le Molière du meilleur spectacle seul en scène 2022 et c’est justice !

Il n’a sans doute pas besoin de cet éloge mais ne le ratez pas, il est unique !