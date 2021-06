La guerre culturelle est réelle et elle s'aggrave

La guerre culturelle passe notamment par la demande de définancement des forces de l'ordre.

Contrairement au Kulturkampf allemand du XIXe siècle - le conflit culturel entre le Royaume de Prusse de Bismarck et l'Église catholique romaine - les batailles culturelles d'aujourd'hui semblent mineures et presque apolitiques. Elles tournent souvent autour de divergences d'opinion sur la nature de la vie familiale, la manière d'élever les enfants et les mots à utiliser - ou à ne pas utiliser - pour communiquer avec les autres.

La guerre culturelle contemporaine est également différente parce que les principaux protagonistes n'expriment pas systématiquement leurs croyances. Ils ne promeuvent pas une philosophie ou une idéologie explicite. C'est pourquoi les différents camps ont du mal définir la façon d'appeler leurs adversaires. En ce sens, la guerre culturelle d'aujourd'hui est très différente du Kulturkampf et d'autres luttes plus virulentes entre protestants et catholiques lors des sanglantes guerres de religion en Europe aux XVIe, XVIIe et début du XVIIIe siècles.

Contrairement à aujourd'hui, toutes les personnes impliquées dans ces guerres de religion connaissaient les enjeux. La situation est très différente en 2021, où l'on nie souvent l'existence même d'un conflit sur les valeurs culturelles. Les commentateurs dans les médias insistent sur le fait qu'il n'existe pas de crise de la liberté d'expression et que la "cancel culture" est un mythe. La guerre culturelle est l'invention de groupes de réactionnaires blancs, amers et déconnectés de la réalité, qui craignent la perte de leurs privilèges, affirment-ils.

C'est un négationnisme de la guerre culturelle. La principale prémisse de ce négationnisme est que les campagnes contre l'hétéronormativité, la blancheur, les "féministes radicales trans-exclusives", l'appropriation culturelle, etc. ne sont que des luttes pour la justice sociale. Même si ces campagnes visent - parfois violemment - de nombreuses normes culturelles établies de longue date dans la société, elles ne constituent apparemment pas une guerre culturelle. Au contraire, cette croisade contre la culture occidentale est habillée de mots comme "inclusion" et "diversité". Ce sont ceux qui se trouvent dans l'autre camp - ceux qui veulent préserver les valeurs de leur communauté et qui résistent aux tentatives des wokers de prendre le contrôle du langage - qui sont accusés de mener une guerre culturelle.

Le négationnisme de la guerre culturelle est une tentative de normaliser et de légitimer la croisade contre les acquis historiques des Lumières et de la culture occidentale. Dans le même temps, les négationnistes de la guerre culturelle tentent de présenter le désir de défendre les normes et les coutumes de la société démocratique moderne et éclairée comme une menace dangereuse pour le bien-être et l'identité de certains individus et groupes.

Pour comprendre comment fonctionne le négationnisme de la guerre culturelle, décrivons quelques-unes des différentes formes qu'il prend.

Ces dernières années, on a assisté à un effort systématique pour minimiser l'importance de la guerre culturelle. De nombreux commentateurs affirment que la guerre culturelle est exagérée. Elle n'implique qu'un petit nombre de protagonistes et ne touche donc pas directement la vie de la plupart des gens, insistent-ils. Un titre du Guardian résume cette opinion : Les "guerres culturelles" sont le fait d'une infime minorité". Citant un rapport du groupe de réflexion More in Common, le Guardian affirmait que "le désir de mener une "guerre culturelle" est l'apanage d'un petit groupe aux extrêmes politiques qui ne représente pas la plupart des électeurs britanniques, selon une nouvelle enquête majeure sur la polarisation politique au Royaume-Uni".

Les guillemets autour de la "guerre culturelle" sont destinés à montrer à quel point ce conflit est apparemment factice. Le Guardian rassure ses lecteurs en affirmant qu'une "quantité disproportionnée de commentaires politiques sur les médias sociaux est générée par de petits groupes à vocation politique".

Dans un rapport récent, le Policy Institute du King's College London (KCL) a répété cette idée selon laquelle il existe une quantité disproportionnée de commentaires médiatiques sur la guerre culturelle. Il note que le nombre de reportages sur les conflits culturels a augmenté de façon exponentielle, mais l'analyse de ces reportages montre apparemment que "les guerres culturelles sont soit exagérées, soit fabriquées - si tant est qu'elles existent". En outre, le KCL a déclaré que 76 % des personnes interrogées n'avaient aucune idée de ce qu'est la guerre culturelle.

Compte tenu de la confusion qui entoure ce conflit souvent méconnu, il n'est pas surprenant que de nombreuses personnes ne sachent pas quoi en penser. Cependant, la confusion sur la guerre culturelle ne signifie pas que nous ne sommes pas au milieu d'un véritable conflit culturel. En outre, les gens reconnaissent que quelque chose se prépare, même s'ils ne reconnaissent pas immédiatement les noms et les termes utilisés pour décrire les tensions culturelles d'aujourd'hui. Cela est apparu clairement lors de la récente élection partielle de Hartlepool, où le woke Labour a été rejeté de manière décisive par ses anciens partisans de la classe ouvrière. Ces électeurs ont su intuitivement ce qu'était la guerre culturelle lorsqu'ils ont repoussé ce qu'ils percevaient comme un mépris de leurs valeurs et de leur mode de vie.

Une autre forme de négationnisme de la guerre culturelle consiste à reconnaître l'existence d'un tel conflit mais à en minimiser l'importance et à prétendre qu'il devient de moins en moins significatif. À maintes reprises au cours des trente dernières années, des observateurs ont écrit des nécrologies prématurées pour la guerre culturelle. En 2015, Andrew Hartman, dans son livre A War for the Soul of America : A History of the Culture Wars, concluait que "la logique des guerres culturelles a été épuisée. La métaphore a fait son temps. Dans la même veine, James Marriott, chroniqueur au Times, a récemment conclu que "la guerre culturelle s'essouffle". Les conflits liés au sexe, à la race et à la langue ne disparaîtront peut-être pas, mais notre enthousiasme a atteint son apogée", a-t-il déclaré.

Il est difficile de savoir dans quel monde vit Marriott. Car au moment précis où sa chronique a été publiée, le conflit sur les valeurs culturelles prenait un élan sans précédent. La guerre culturelle est bien vivante. En fait, elle est plus profondément enracinée que jamais, comme le montre son expansion implacable dans de plus en plus de sphères de la vie. Ces derniers mois, le sport est devenu la dernière cible des croisés de la culture.

Une autre façon de minimiser l'importance de la guerre culturelle est d'insister sur le fait que les questions de classe et d'économie sont bien plus importantes que les conflits de valeurs. Ce que cette perspective économiste néglige, c'est que les valeurs culturelles ne sont pas un ajout supplémentaire à la vie quotidienne. Au contraire, elles constituent un réseau de sens à travers lequel les gens donnent un sens à leur vie. Ceux qui prétendent que l'économie prime sur tout le reste ne réalisent pas que des valeurs telles que la liberté individuelle et la liberté d'expression constituent le fondement du mode de vie démocratique. En outre, la guerre culturelle est intimement liée à la classe sociale. Après tout, la guerre culturelle implique largement le dénigrement des valeurs des travailleurs, des populistes et des "déplorables" par les classes professionnelles formées à l'université.

Dans sa forme la plus extrême, le négationnisme de la guerre culturelle prétend que les personnes qui parlent de guerre culturelle vivent dans un monde imaginaire. De ce point de vue, la "cancel culture" n'existe tout simplement pas et il ne faut pas s'inquiéter de questions telles que la participation de femmes transgenres à des compétitions sportives féminines biologiques. Charles Blow, chroniqueur au New York Times, rejette les préoccupations relatives à la promotion de la théorie critique de la race ou de la culture trans comme une sorte de "panique". Il affirme que les républicains ont inventé ces problèmes afin d'effrayer et de mobiliser leurs électeurs. Il suggère que ce qui motive réellement les opposants au wokisme et à la culture trans est leur préoccupation pour le privilège des Blancs :

Les républicains savent qu'il y a quelques boutons culturels sur lesquels ils peuvent appuyer pour générer facilement suffisamment de peur et d'indignation pour dynamiser leurs électeurs et les amener aux urnes : l'ascension des non-blancs, l'immigration des non-blancs, une menace pour la sécurité des Blancs, un déplacement du pouvoir et de la culture des Blancs, une expansion des droits des "gays" et l'avortement".

Du point de vue de Blow, les gens de droite "poussent les boutons culturels", alors que son camp dans la guerre culturelle se bat simplement pour la justice.

L'expression "pousser des boutons culturels" est significative. Les expressions de ce type ne sont jamais utilisées que pour rabaisser les personnes qui cherchent à défendre leur mode de vie. Blow et les autres guerriers culturels partent du principe que toute défense des valeurs traditionnelles est illégitime et constitue une menace pour ceux qui, selon eux, sont du bon côté de l'histoire. Blow et consorts sont réticents à appeler leur guerre culturelle par son nom, car ils devraient alors admettre qu'ils s'y battent.

La guerre culturelle n'a pas de coup d'envoi reconnaissable. Contrairement aux conflits du passé, personne n'a déclaré la guerre aux institutions de la société. Pourtant, ce conflit n'en est pas moins une lutte existentielle pour savoir qui nous sommes. Dans son importante étude, Réflexions sur l'histoire, l'historien du XIXe siècle Jacob Burckhardt affirmait que les guerres de religion étaient terribles parce que "les moyens d'attaque et de défense sont illimités, la moralité ordinaire est suspendue au nom d'un "objectif supérieur", les négociations et les médiations sont odieuses - les gens veulent tout ou rien".

Burckhardt aurait compris la dynamique qui anime la cancel culture d'aujourd'hui. Il aurait saisi l'impulsion de faire taire les opposants. Il aurait reconnu dans la politique de l'identité une attitude qui veut "tout ou rien". Ne pas être ouvert sur la nature existentielle de leur croisade fait partie intégrante des guerriers culturels d'aujourd'hui contre les valeurs des Lumières. Ils préfèrent convaincre le public que la guerre culturelle est un mythe plutôt que d'admettre qu'ils sont engagés dans une lutte "tout ou rien" contre certaines des valeurs et réalisations les plus importantes de la société.

Le dernier livre de Frank Furedi, Democracy Under Siege : Don't let Them Lock It Down est publié par Zer0 Books.

Article publié initialement en anglais sur le site Spiked