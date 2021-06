La Grèce antique et la Rome antique étaient des sociétés esclavagistes. Il faut donc en finir avec le grec et le latin…

La civilisation grecque n'a pas bonne presse auprès des adeptes du wokisme.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’université de Princeton a décidé que le grec et le latin ne seraient plus obligatoires dans le cursus de lettres classiques. L’hébreu peut-être ? Mais compte tenu de ce que les sionistes font aux Palestiniens, on ne donne pas cher de sa peau.

L’université de Princeton est sur la bonne voie mais n’a pas atteint la perfection. Il y a encore du boulot ! Car les Grecs, non content d’être esclavagistes, étaient aussi sexistes. Ainsi Zeus sautait sur tout ce qui bouge. Il s’est même transformé en cygne pour violer Léda.

Les Romains, parlons-en. Eux aussi avaient des esclaves. Pour aggraver leur cas, ils faisaient se battre des gladiateurs jusqu’à la mort. Et ils donnaient les chrétiens à bouffer aux lions. Mais ça, vu de l’université de Princeton, s’était plutôt bien… !

Revenons un instant aux Grecs. D’après un des enseignants de cette université Homère était raciste. Pour avoir lu « L’Odyssée », nous n’en sommes pas vraiment convaincus. Mais nous savons en revanche qu’Homère était un affreux sexiste. En effet, Ulysse trompait abondamment la belle Pénélope qui l’attendait fidèlement à Ithaque.

D’autres périodes de l’Histoire sont également à proscrire. Nous parlons-là du Moyen Age. Les chevaliers qui partaient en croisade enfermaient les parties les plus secrètes de leurs épouses dans des ceintures de chasteté. Plus misogyne que ça, il n’y a pas.

Un détour par le monde arabe semblerait en bonne logique s’imposer. Les Arabes avaient des esclaves et confinaient les femmes dans des harems. Mais ça, il ne faut pas en parler : les Arabes étaient gentils. En dehors du grec et du latin, une autre langue est à interdire : l’anglais.

Car les Anglais ont esclavagisé et colonisé. Or il se trouve qu’à Princeton, on parle malheureusement anglais. Comment faire alors ? C’est très simple : revenir pour les cours aux cris de bêtes de l’époque du Cro-Magnon !