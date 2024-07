La grande déprime des classes moyennes

Les Français votent dans le cadre du second tour des législatives le dimanche 7 juillet.

Les classes moyennes se retrouvent une fois de plus laissées pour compte durant les élections législatives. Pourtant elles représentent environ 50 % de la population, selon l'Observatoire des Inégalités, et sont à la fois le cœur et le poumon de la France, et lorsque ces organes fonctionnent mal, c’est toute la nation qui agonise. Aujourd’hui, les classes moyennes ne parviennent plus à garder leur commerce ou aider leurs enfants à poursuivre leurs études. Pourtant, ce sont ces classes moyennes, composées de dirigeants de PME, de professions libérales, de cadres et de professions intermédiaires, qui sont susceptibles de consommer et d’embaucher, y compris des aides à la personne pour s’occuper d’un enfant en situation de handicap ou d’un parent âgé. Ce sont aussi ces mêmes classes moyennes qui n'ont pas droit aux allocations et à la solidarité nationale, bien que ce soit elles qui représentent la France qui travaille, qui se lève chaque matin pour faire tourner l'économie du pays. C’est aussi à elles que l’on a demandé de travailler beaucoup plus, souvent pour gagner beaucoup moins. Malgré les promesses de l’actuel gouvernement, elles ont dû supporter une pression fiscale disproportionnée, sans contrepartie véritablement équitable. Ces dernières années, elles ont été prises en tenaille entre des coûts de la vie en hausse et une stagnation de leurs revenus. Elles contribuent pourtant largement aux recettes fiscales sans jamais bénéficier des redistributions. Cette situation a créé un sentiment de frustration, de désillusion grandissante, et de colère légitime car beaucoup d’entre elles connaissent le déclassement social. Cette « méritocratie républicaine », promise par le travail et davantage d'efforts de leur part, n'a pas été concluante. Leur forte contribution a-t-elle permis au moins d’offrir un service public de qualité ? Même pas puisque l’accès aux soins est de plus en plus difficile avec des services d’urgence surchargés et des hôpitaux dégradés, une école qui peine à remplir sa mission avec des classes surchargées et des moyens insuffisants, des transports en commun souvent mal entretenus, une sécurité publique qui fait face à des ressources limitées, des services sociaux débordés ne pouvant plus répondre efficacement aux besoins croissants des citoyens, et une justice lente et saturée, incapable de traiter les dossiers dans des délais raisonnables.

En lisant les programmes des différents partis, à droite je ne vois aucun cap, aucun horizon sur du court ou du moyen terme. Et à gauche, je vois que l’on continue à s’en prendre à elles en les taxant davantage. Mais au bout du compte, nous ne savons toujours pas si la France s’avancera vers plus de rigueur ou bien vers une politique de relance économique, comme s’il n’y avait aucune véritable stratégie réfléchie par l’ensemble de notre classe politique.

Où sont ces mesures concrètes qui permettraient d’initier un véritable choc fiscal afin de rétablir une réelle justice sociale ?

La France détient le triste record du taux de prélèvements obligatoires des pays de l’OCDE. Se pose alors le problème du consentement à l’impôt. En effet, les classes moyennes sont toujours mises à contribution, et se plaignent de ne pas savoir à quoi servent leur argent.

À l'étranger, des pays comme l'Allemagne et les pays nordiques ont mis en place des systèmes fiscaux plus équilibrés qui tiennent compte des besoins des classes moyennes. En Allemagne, par exemple, les réformes fiscales ont permis de réduire les impôts sur les revenus moyens, tout en augmentant les services publics et les infrastructures. L'économiste américain de droite Greg Mankiw a également souligné l'importance de réformes fiscales équilibrées pour assurer une économie stable et juste. Il a argumenté que des réformes bien pensées peuvent stimuler la croissance économique, sans pénaliser les classes moyennes, et que les politiques fiscales devraient encourager davantage le travail et l'investissement, tout en réduisant les inégalités​. L’économiste français de gauche, Thomas Piketty a lui-aussi souligné que les classes moyennes ont été fortement touchées par l'augmentation des inégalités économiques au cours des dernières décennies, et que les classes moyennes ont vu leur situation se détériorer, perdant progressivement la sécurité économique qu'elles avaient acquise, au cours des dernières décennies. Les économistes de droite comme de gauche semblent donc au moins d’accord sur l'urgente nécessité de réformer le système fiscal pour protéger et soutenir les classes moyennes.

Il est donc peut-être temps à la veille de ce deuxième tour, que la classe politique française prenne conscience de cette injustice et agisse en conséquence. Un choc fiscal significatif semble aujourd’hui indispensable pour rééquilibrer la répartition des richesses. Cela inclut la réduction des impôts pour les classes moyennes, l'augmentation des plafonds pour les aides sociales et une réforme profonde du système fiscal. Il est temps d’assouplir les règles des successions qui pénalisent la transmission des entreprises et des patrimoines. Il est plus que nécessaire de mettre en place des politiques audacieuses sur le logement compte tenu de la crise immobilière qui frappe sévèrement la France. Enfin, il est essentiel de garantir un accès égal à une éducation de qualité partout en France, en améliorant les infrastructures éducatives et en réduisant les inégalités régionales. Trop souvent, les familles des classes moyennes, confrontées à ces disparités, n'ont d'autre choix que de placer leurs enfants dans des écoles privées, ce qui accentue encore leur charge financière.

La France qui se lève tôt et qui travaille mérite beaucoup mieux. Elle mérite une reconnaissance à la hauteur de ses contributions, et une politique fiscale qui ne la pénalise plus, mais la soutienne et l'encourage.