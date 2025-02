© AFP or licensors

Aveuglement idéologique

La France redevient un pays de rentiers. Et c’est largement aux angles morts idéologiques de la gauche que nous le devons

François Ruffin regrettait recemment que les "10% les plus riches" de la population héritent "2 000 fois plus" que les "20% les plus pauvres". Il faudrait être naïf pour penser que ce n'est pas, pour partie au moins, le fait de la gauche... Petit rappel des (gros) angles morts qu'elle devrait adresser.