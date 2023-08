« La France est depuis toujours terre d’immigration et le restera »

Intervention des CRS dans un camp de migrants

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Pour juger de la pertinence du « toujours » de Macron, il faut remonter dans l’histoire. Notre pays, qui s’appelait alors la Gaule, connut une première vague d’immigration dirigée par un romain du nom de Jules César. Après leur conquête, les Romains s’installèrent chez nous.

Puis comme le veut la vie, Astérix épousa une romaine et Falbala tomba dans les bras d’un beau romain. Ainsi naquirent les gallo-romains.

Lui succéda une vague d’immigration venue d’outre-Rhin. Ils s’appelaient les Francs. A leur tête Clovis, qui eut l’intelligence de se faire baptiser. Ainsi naquit la France.

Il n’y eut rien pendant des siècles hormis une immigration venue du sud, arrêtée par Charles Martel à Poitiers.

Il fallut attendre l’orée du XXe siècle pour que viennent d’autres immigrés : des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, etc. Aucun problème avec eux et avec leur descendance.

On ne peut pas dire la même chose avec certains des immigrés d’aujourd’hui. Mais Macron a trouvé une solution miracle : il faut dispatcher les immigrés dans toute la France. Il appelle ça « politique du peuplement ». Si on le suit, on mettra une pincée d’Algériens dans les villages du Massif central, une lichette de Marocains dans le Limousin et un chouia de Tunisiens dans le Val de Loire. C’est grotesque et risible.

Mais on ne rit plus encore quand le président explique à l’appui de sa fumeuse théorique que si on maintient les Ukrainiens tous ensemble, ils ne s'intégreront pas. Les Ukrainiens ? Il n’a pas trouvé d’autres nationalités ?

Les Ukrainiens fuient une guerre abominable et n’ont pas vocation à s’intégrer en France. Ils veulent tous rentrer chez eux après la défaite des Russes. Ils ne se livrent pas non plus au trafic de drogue ni ne règlent leur comptes au couteau ou à la kalache. Nous ne sommes peut-être pas très intelligents mais pas aussi cons que le pense Macron.