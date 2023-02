La Fed est-elle trop gentille ?

La FED a réalisé une augmentation de 0,25 points seulement de son taux directeur.

Jean-Paul Betbeze est président de Betbeze Conseil SAS. Il a également été Chef économiste et directeur des études économiques de Crédit Agricole SA jusqu'en 2012.

Après des augmentations de taux de 0,75 points et 0,5 points de son taux directeur, la FED a réalisé une augmentation de 0,25 points seulement, un cadeau pour les marchés qui fait dire que la FED est peut-être trop gentille. En fait la FED fait le pari qu'elle pourra accompagner l'inflation et la croissance sans qu'il n'y ait récession. Le problème est que cette stratégie pourrait laisser perdurer une tension sur les salaires et ne faire que repousser le problème plutôt que de le traiter.

