La dépression chez les ados plus répandue chez ceux qui ont une sensibilité de gauche ?

Lors des précédentes campagnes électorales, le démocrate Bernie Sanders était devenu le candidat préféré de tout un pan de la jeunesse américaine.

Matthew Yglesias est un blogueur et journaliste américain, spécialisé dans l'économie et la politique. Il a publié des articles pour The American Prospect, The Atlantic ou bien encore Slate.

Atlantico : Dans quelle mesure les jeunes de gauche (liberals) sont-ils plus déprimés que le reste de la société ? Quelles sont les données qui appuient cette affirmation ?

Matthew Yglesias : Il y a eu beaucoup de discussions récemment aux États-Unis sur une enquête menée par nos Centers for Disease Control qui a montré une forte augmentation de la dépression chez les adolescentes. Mais Catherine Gimbrone, Lisa Bates, Seth Prins et Katherine Keyes ont publié un article en 2021 qui décompose les chiffres de la dépression par idéologie et montre que les garçons de gauche (liberals) sont en fait plus déprimés que les filles conservatrices (les filles de gauche étant les plus déprimées de toutes).

Des données américaines tendent à montrer que les jeunes de gauche sont plus déprimés que le reste de la société ? Avons-nous les mêmes données en Europe ? Ou la présomption de tendances similaires ?

Drieu Godefridi : Il existe un consensus académique assez général sur le fait qu’en moyenne les gens de droite tendent à être plus heureux que les gens de gauche ou, pour le dire à la façon de nos amis américains, 'Conservatives Are Happier Than Liberals’. Écartons d’emblée la difficulté sémantique : par libéral, en anglais américain, on désigne aujourd’hui la gauche, et même la gauche radicale (le centre-gauche étant simplement désigné par le vocable politique partisan Democrat.) Ces ‘liberals’ moins heureux sont donc l’équivalent de notre gauche écologiste, France Insoumise. Plusieurs facteurs sont invoqués pour expliquer ce différentiel de bonheur, parmi lesquels le fait que les gens de droite vivent moins l’existence d’inégalités sur le mode de la souffrance. Tandis qu’aux gens de gauche, l’existence même d’inégalités réelles est synonyme de souffrance, une souffrance disons métaphysique, principielle et sans rémission. Il est également stipulé que les ‘conservateurs’ sont plus capables d'adaptation positive et que leur santé mentale est globalement meilleure.



La réponse habituelle à cette différence est d'expliquer que les adolescents libéraux, de gauche, sont plus déprimés parce qu'ils perçoivent correctement l'injustice dans le monde et s'en inquiètent davantage. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec cette thèse ?

Drieu Godefridi : Je pense que cette explication est globalement exacte, mais qu’elle manque le facteur fondamental. Après tout, les inégalités réelles sont inhérentes à toute société humaine. Dès lors, comment expliquer que les jeunes de gauche soient plus malheureux que leurs aînés ? Il me semble que le facteur déterminant est ce que je nommerais l’inadéquation idéologique au réel. Tous, nous sommes animés par une vision du monde, une Weltanschauung. Des idées, idéaux. Des valeurs. Les gens de droite privilégient les liens familiaux, se réalisent par le travail, trouvent souvent une forme de satisfaction dans la foi. Ils aimeraient payer moins d’impôt, ou secouer le joug de régulations asphyxiantes. Mais ils sont capables de creuser leur voie vers une forme d’existence qui reste en rapport, fût-ce parfois lointain, avec leurs aspirations. À gauche, c’est différent. La dérive extrémiste de la gauche occidentale contemporaine est si forte, que leur idéal se trouve désormais hors de portée. Quand les contradictions dont cet idéal est hérissé ne le rendent pas tout simplement et littéralement inconcevable. Le grand soir des écologistes, par exemple, est une humanité réduite à quelques millions d’individus (Hans Jonas, Paul R. Ehrlich), pour préserver ‘Gaïa’. Que fait-on des 7 milliards d’humains excédentaires ? La décroissance, soit, mais qui fera-t-on mourir en premier ? Quand l’homme se fixe un objectif, il aime s’en approcher. L’objectif, l’horizon ultime de la gauche contemporaine, est si déréalisé, qu’il est impossible de ne serait-ce que s’engager rationnellement dans sa direction.

Matthew Yglesias : Les auteurs me semblent s'appuyer fortement sur cette explication. Je ne le trouve pas particulièrement satisfaisant d'abord parce que je ne suis pas sûr que ce soit une lecture précise des tendances politiques. Il y a quinze ans, les grands débats de la politique américaine étaient une proposition de privatisation de notre système de retraite, le mariage homosexuel, et la guerre en Irak et la gauche ont fini par gagner ces trois arguments. Il y a eu de nouveaux revers pour la gauche depuis lors, mais aussi quelques victoires majeures comme l'initiative de soins de santé d'Obama et le projet de loi sur le climat récemment adopté par Joe Biden. Les événements objectifs sont, au mieux, ambigus. Le fait que les libéraux aient tendance à regarder cette ambiguïté et à lui donner une interprétation pessimiste est intéressant, mais c'est justement ce qu'avoir un affect dépressif signifie que ce n'est pas une explication.

Si cette explication n'est pas satisfaisante, quelle pourrait en être une plus plausible, selon vous ? Qu'est-ce qui, dans le fait d'être liberal, de gauche, aujourd'hui, conduit à un sentiment plus dépressif ?

Drieu Godefridi : Je ne pense pas que le fait d’être de gauche ou de droite condamne, en soi, à être plus ou moins heureux. Que l’on soit de droite ou de gauche, selon les époques, il me semble que le facteur décisif est la dissociation idéologique. Lorsque l’on se fixe un idéal qui est inaccessible, dans ce monde ni aucun autre, aujourd’hui comme demain, ou qu’on ne peut s’approcher de cet idéal que par un grand carnage que par ailleurs on ne souhaite pas, il ne faut pas être grand clerc pour se figurer que cet être dolent au monde ne promet aucune félicité ni contentement. Sinon dans la punition, fût-elle symbolique, des plus heureux que soi.

Matthew Yglesias : Je pense que dans une certaine mesure, les progressistes contemporains ont commencé à valoriser l'expression dépressive comme signe d'engagement politique. La façon dont vous montrez que vous vous souciez beaucoup du changement climatique est de dire que vous êtes paralysé par un sentiment de malheur. Ou vous montrez que vous êtes engagé dans la lutte contre le racisme en niant que des progrès aient été réalisés.

Dans quelle mesure la culture de la victimisation est-elle responsable de cette situation ?

Drieu Godefridi : La culture de la victimisation me paraît un symptôme, parmi d’autres, de la radicalisation idéologique de la gauche contemporaine, et sa dissociation du réel. Nos lecteurs doivent comprendre que, selon la gauche contemporaine, on est victime du seul fait de son existence, quels que soient les actes que l’on pose ou qui sont posés à notre égard. Par exemple, l’Américain noir apparaît selon la Critical Race Theory comme victime d’un système de droit qui reste, en 2023, ‘white supremacist’ dans chacune de ses catégories et représentations. Cela, quel que soit son statut social, et peu importe ses réalisations. Même s’il est médecin, artiste, politique ou athlète au plus haut niveau. Ce retour en force de l’essentialisme, dans sa version la plus naïve et haineuse, enferme les individus dans leur épiderme.

Matthew Yglesias : "Culture de la victimisation" est un terme un peu péjoratif. Mais je pense qu'il y a une culture sur les campus universitaires américains qui met l'accent sur les sentiments subjectifs comme moyen de fermer les yeux sur les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si vous prétendez que quelque chose que quelqu'un d'autre a dit vous a fait du mal, alors vous avez une chance que cette personne soit forcée de se taire. Je ne pense pas que ce soit une façon saine de s'engager dans le monde – encourager les gens à maximiser leur propre vulnérabilité et leur sentiment de blessure va les rendre malheureux.



Que faut-il faire pour y remédier ?

Drieu Godefridi : Il n’y a pas de remède. Vous ne demandez pas à des gens engagés aussi loin dans la radicalisation idéologique de se modérer. Rien que l’idée leur est une injure. ‘La Planète brûle’, et vous recommandez la modération, how dare you ? Au-delà d’un certain degré de radicalité, quand elle embrasse l’air du temps, une idéologie ne se réforme jamais d’elle-même. Elle se fracasse sur les récifs du réel. Il en ira de l’écologisme contemporain, ce songe totalitaire, comme il en a été du communisme et du national-socialisme. Mais que de dégâts, et combien de souffrances, dans l’intervalle !

Matthew Yglesias : Dans une large mesure, j'aimerais voir des adultes progressistes prendre la dépression chez les adolescents plus au sérieux comme un problème à résoudre plutôt que, dans un certain sens, célébrer les adolescents tristes pour leur sensibilité supérieure à l'injustice. Les personnes déprimées ne sont pas des personnes prêtes à agir ou à améliorer le monde. Nous devrions essayer d'aider ceux qui en ont besoin et encourager chacun à développer un sens de sa propre efficacité.

