Dawid Iurino est un spécialiste des mammifères du Néogène-Quaternaire et de l'application des techniques numériques à la recherche sur les fossiles. Ses recherches portent principalement sur la paléoneurologie, la paléobiologie et l'histoire évolutive des grands carnivores. Il a participé à de nombreuses expéditions et fouilles paléontologiques en Italie et à l'étranger, notamment dans les régions d'Olduvai et de Laetoli en Tanzanie. Il fait partie du comité scientifique transnational du Monte San Giorgio, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.