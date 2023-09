La crise migratoire en Europe menace de plus en plus les frontières ouvertes de l’espace Schengen

Des migrants franchissent la clôture pour quitter le centre opérationnel appelé "Hotspot" sur l'île italienne de Lampedusa, le 14 septembre 2023.

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

Un nombre croissant de forces politiques en Europe appellent à la réintroduction de contrôles frontaliers temporaires au sein de l'espace Schengen, alors que les pays membres s'efforcent de faire face aux migrants illégaux qui entrent en Europe via l'Italie et les Balkans.

L'Allemagne envisage de mettre en place des contrôles frontaliers de courte durée avec la Pologne et la République tchèque, l'Autriche prévoit de faire de même à ses frontières avec l'Italie, et le gouvernement polonais a annoncé lundi 25 septembre qu'il introduirait des contrôles sur les véhicules en provenance de Slovaquie. La ministre allemande de l'intérieur, Nancy Faeser, a déclaré au journal allemand Welt am Sonntag que la mise en place de contrôles de police temporaires aux frontières aiderait l'Allemagne à prévenir la traite des êtres humains.

Les autorités allemandes ont enregistré 71 000 franchissements illégaux de frontières au cours des huit premiers mois de l'année, ce qui signifie que les chiffres de cette année dépasseront certainement ceux de l'année dernière, puisqu'il y a eu 92 000 franchissements de ce type sur l'ensemble de l'année 2022. Le nombre de demandes d'asile déposées en Allemagne entre janvier et août a également augmenté de 77 % par rapport à la même période de l'année dernière. Pendant ce temps, l'Autriche a réussi à réduire le nombre de demandeurs d'asile de 112 000 l'année dernière à 35 000 au cours des deux premiers tiers de cette année, le ministère de l'intérieur citant comme facteurs contributifs les contrôles frontaliers plus stricts et les politiques de visa plus strictes mises en œuvre par la Serbie.

L'Allemagne a actuellement des contrôles temporaires en place à sa frontière avec l'Autriche, et l'Autriche à ses frontières avec la Hongrie et la Slovénie. Ces contrôles sont en place depuis le début de la crise migratoire européenne en 2015. Si les personnes peuvent circuler librement au sein de l'espace Schengen - qui comprend 23 États membres de l'UE, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse -, les pays peuvent temporairement réintroduire des contrôles à leurs frontières intérieures en cas de menace sérieuse pour la sécurité. Outre l'Autriche et l'Allemagne, le Danemark, la France et la Suède ont également mis en place des contrôles frontaliers temporaires depuis 2015-16. Selon le site de la Commission européenne, le Danemark invoque "la menace terroriste islamiste, la criminalité organisée, la contrebande, l'invasion russe de l'Ukraine, la migration irrégulière" pour justifier le maintien des contrôles à sa frontière avec l'Allemagne ; la Suède invoque également la menace terroriste islamiste pour justifier les contrôles à toutes ses frontières intérieures ; la France invoque des "menaces terroristes" et une "augmentation des flux d'entrée irréguliers aux frontières extérieures" de l'espace Schengen. Dans la pratique, les contrôles aux frontières se traduisent souvent par de longues files d'attente lors du franchissement d'une de ces frontières par la route, la police écartant les véhicules pour effectuer des contrôles ponctuels. Entre-temps, en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales contre la Russie, la Norvège effectue des contrôles dans ses ports qui sont reliés par ferry à l'espace Schengen.

L'Autriche, la France et la Suisse ont toutes trois annoncé ces dernières semaines qu'elles allaient renforcer leurs frontières pour freiner l'immigration, alors que des milliers de migrants africains continuent d'affluer sur l'île italienne de Lampedusa. Le ministre français de l'intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré catégoriquement que la France n'accueillerait aucun migrant en provenance de Lampedusa, le ministère allemand de l'intérieur a indiqué qu'il cesserait également d'accueillir des migrants en provenance d'Italie, et l'Italie s'est engagée à traduire l'Autriche devant la Cour européenne de justice pour sa décision de rétablir les contrôles aux frontières.

La route de la Méditerranée centrale a connu une augmentation considérable du nombre de migrants clandestins, les traversées irrégulières ayant presque doublé. Selon les dernières données de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex, plus de 114 000 personnes - pour la plupart des ressortissants de Côte d'Ivoire, de Tunisie et de Guinée - sont entrées en Europe par cette route au cours des huit premiers mois de l'année, soit une augmentation de 96 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le nombre de détections de franchissements irréguliers des frontières à toutes les frontières extérieures de l'UE a augmenté de 18 % pour atteindre plus de 232 000, soit le total le plus élevé pour la période janvier-août depuis 2016.

La crise migratoire provoque des tensions dans toute l'Europe, et les appels au renforcement des contrôles aux frontières se multiplient. L'ancien Premier ministre slovaque Robert Fico, dont le parti Smer devrait remporter les élections législatives de samedi, a exhorté son gouvernement à mettre en place des contrôles à la frontière avec la Hongrie. "Il s'agit d'une mesure fondamentale que nous devons prendre. Si nous ne commençons pas à stopper le flux de migrants illégaux vers le territoire slovaque, nous ne serons pas en mesure de résoudre la situation à l'intérieur de la Slovaquie", a-t-il récemment déclaré, alors que le nombre de migrants illégaux détenus a été multiplié par neuf par rapport à l'année dernière, pour atteindre plus de 27 000 depuis le début de l'année. Le parti d'opposition conservateur slovène SDS a également critiqué le gouvernement de Ljubljana pour sa "politique inadmissible de portes ouvertes aux migrants" et demande que l'armée soit déployée à la frontière. A la fin du mois de juillet, la police slovène a enregistré près de 26 900 passages illégaux de la frontière, une augmentation significative par rapport aux 10 100 passages de la même période l'année dernière, rapporte EurActiv.

L'établissement de l'espace Schengen a été l'une des réalisations les plus importantes de l'Union européenne, mais les vagues migratoires et les menaces terroristes inquiètent à juste titre les États membres, qui exercent leurs droits en tant que pays souverains. La majorité de gauche du Parlement européen voudrait cependant leur retirer ces droits, comme l'a rapporté The European Conservative. La commission des libertés civiles du Parlement européen a voté en faveur de l'adoption d'une proposition qui rendrait plus difficile la mise en œuvre des contrôles aux frontières par les Etats membres.

"La réintroduction des contrôles aux frontières doit rester exceptionnelle, strictement limitée dans le temps et une mesure de dernier recours si une menace sérieuse pour l'ordre public ou la sécurité intérieure a été établie", a expliqué la porte-parole de la Commission européenne pour les affaires intérieures, Anitta Hipper, en réponse à une question du Conservateur européen. Elle a ajouté que Bruxelles travaillait en étroite collaboration avec les Etats membres pour aborder la question de la réintroduction durable des contrôles aux frontières intérieures, et a lancé un processus de consultation formel en mai dernier, qui est actuellement en cours.

Cet article a été publié à l'origine dans The European Conservative, que vous pouvez retrouver ICI.