Europe

La Commission von der Leyen 2 poursuit la destruction de la PAC entamée pendant von der Leyen 1

Longtemps moteur d’un agroalimentaire européen excédentaire de 70 milliards d’euros, la Politique agricole commune se voit menacée par deux virages successifs : l’orientation malthusienne du Green Deal, puis la proposition, attendue le 16 juillet, d’un « programme national unique » mêlant agriculture et cohésion. En transférant les aides découplées vers les seules petites exploitations et en laissant chaque État définir ses propres règles, la Commission Von der Leyen risque de dynamiter l’uniformité de la PAC et de créer d’énormes distorsions de concurrence. Pour la France, déjà plombée par des normes domestiques et un déficit structurel intracommunautaire depuis 2015, le coup serait doublement rude. Les oppositions se multiplient à Bruxelles ; sans révision de copie, c’est toute la cohérence des pères fondateurs qui pourrait voler en éclats.