La Commission de Bruxelles a déclaré la guerre au camembert

Des boîtes de camembert de Normandie portant la mention "appellation d'origine contrôlée" (AOC)

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’Union Européenne, quand elle a été créée, fut un beau rêve. Au XIXème siècle, Victor Hugo avait déjà pensé aux États-Unis d’Europe.

Les bienfaits de l’Union Européenne sont nombreux. Tous unis, tous européens, plus de frontières, plus de visas. Elle déverse des milliards pour venir en aide aux pays qui en ont besoin pour construire des routes, des ponts, des écoles.

Mais voilà : à la tête de l’Union Européenne, il y a la Commission de Bruxelles. Celle-ci s’est transformée en une machine bureaucratique sans âme. Nombre de ses directives émanent de logiciels étriqués et imbéciles.

Ainsi, cette Commission en veut à notre camembert national. De tous nos fromages (il y en a paraît-il 200) c’est le plus connu et le plus consommé.

Il se présente dans un bois fin. Ce qui laisse passer l’oxygène et qui permet au camembert d’être affiné. Et là est le problème pour la Commission de Bruxelles. Soucieuse de l’environnement, elle considère que ce bois n’est pas biodégradable. Et c’est pourquoi elle veut le supprimer.

Enveloppé dans du papier, le camembert n’aurait aucun goût. Ce fromage, tout comme la Tour Eiffel ou le Mont Saint-Michel, fait partie de notre patrimoine. Il n’est pas la France certes, mais il la symbolise.

Comme nous ne sommes pas chauvins, nous n’avons rien contre le cheddar ou le gorgonzola. Mais ils n’arrivent pas à la cheville du camembert…

Reste aux Normands une solution : déclarer leur indépendance et, comme les Anglais, sortir de l’Union Européenne !