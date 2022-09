La Chine face au mur d’un krach immobilier ?

Cette photo prise le 13 juillet 2022 montre le complexe de logements en construction du promoteur immobilier chinois Poly Group à Dongguan, dans la province du Guangdong en Chine.

Atlantico : Selon Chen Long, de l'organisme de recherche chinois Plenum, la croissance de la construction de logements immobiliers en Chine a atteint 1,57 milliard de mètres carrés l'année dernière. Comment expliquer que le marché de chinois de la construction soit si porteur, alors que de nombreux groupes immobiliers chinois sont en difficulté financière ?

Mary-Françoise Renard : L'immobilier est un placement pour les chinois qui épargnent beaucoup. C’est un choix privilégié. Pour des raisons sociales, pour envisager un mariage par exemple, il est très important d’avoir un logement. On a donc construit beaucoup car la demande était élevée. De plus, le taux de croissance de l’économie était jusqu'à présent défini par le gouvernement. La construction de nouveaux logements a donc été envisagée dans le but d’atteindre ces objectifs gouvernementaux.

Quelles peuvent être les conséquences d’une demande bien inférieure à l’offre sur le marché de l’immobilier chinois ? Faut-il craindre un krach immobilier ? Quelles pourraient être les conséquences pour l’économie chinoise ?

Une partie de la demande a été satisfaite car la croissance de la démographie est faible. La demande intérieure étant insuffisante, ces difficultés accentuent le déséquilibre de l’économie chinoise en défaveur de la consommation. Cela a un impact sur tous les secteurs qui sont liés à l’immobilier : la construction, la demande de ciment, mais aussi tout ce qui est en rapport avec l'aménagement des appartements.

Je ne pense pas que la Chine puisse faire face à un krach immobilier dans les années à venir car le gouvernement central prend de nombreuses mesures et devrait placer des dizaines de milliards d’euros pour que les chantiers à l’arrêt soient finis. La China Development Bank et l’Agricultural Development Bank vont prêter des fonds aux gouvernements locaux à des conditions préférentielles de façon à ce que ceux-ci ciblent des promoteurs immobiliers pour qu’ils puissent finir les travaux. Comme les chinois achètent souvent leurs appartements sur plans et que les entreprises ont des difficultés, les logements ne sont pas toujours finis. On considère ainsi que 45% des acheteurs ne voient pas la construction de leur logement terminée. Le gouvernement est donc obligé d’intervenir, ce qui pose problème puisqu’on constate une baisse des ventes de meubles et une pression à la baisse des prix de l’immobilier, ce qui n’arrange pas les promoteurs.

L’économie chinoise pourrait voir un ralentissement de sa croissance. La Chine est un pays dans lequel il y a très peu de redistribution des revenus, ce qui accroît les problèmes que l’on connaît actuellement.

Selon les données de recensement de la population et des taux d'urbanisation estimés, la demande au cours de la prochaine décennie serait inférieure d'au moins 20 à 30 % aux niveaux actuels, dans les hypothèses les plus optimistes. A quel point la situation va-t-elle devenir structurellement problématique pour la Chine ?

Un élément est très important dans ce domaine, c’est la démographie. On voit bien qu’il y a un échec de la fin de la politique de l’enfant unique et de la politique de relance de la natalité. Dès lors, cette situation ne justifie pas un besoin de nouveaux logements. De plus, il y a de nombreuses inquiétudes, un manque de confiance en l’économie chinoise, ce qui n’incite pas à investir dans des appartements neufs. C’est un cercle vicieux car les ménages chinois ne veulent pas plus d’enfants, ce qui va accroître les problèmes actuels dans les années à venir.

Le déséquilibre en défaveur de la demande est déjà problématique depuis plusieurs années. Le gouvernement doit prendre des mesures structurelles, ce qui n’est pas ce qu’on constate pour l’heure.

Le gouvernement chinois peut-il faire quelque chose pour éviter cette situation ? Faut-il craindre des répercussions sur les marchés internationaux ?

Il faudrait que le gouvernement mette en place une politique de redistribution des revenus. Jusqu’à présent, il demandait aux ménages les plus aisés de donner de l’argent aux plus modestes, ce qui n’a pas du tout fonctionné, d’abord car les plus riches représentent une très petite part de la population. Cela ne peut donc pas suffire à relancer la consommation pour les ménages les plus pauvres. Il faudrait éventuellement tenter de développer la natalité, même si ce sujet est sensible. Des tentatives ont été faites en matière de fiscalité, même si cela reste assez timide.

Dans la mesure où la Chine est un très grand pays, l’évolution de son économie a forcément un impact sur le reste du monde. L’objectif du gouvernement était de substituer les achats de produits étrangers par des produits chinois. Si les chinois consomment moins, les pays occidentaux vont exporter moins et le ralentissement de la croissance agit forcément sur les marchés mondiaux.

