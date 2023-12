"La Chimère" de Alice Rohrwacher : un film étrange, prosaïque, poétique et déconcertant…

Est-ce parce que son récit manque parfois de lisibilité ? Est-ce parce qu’on ne comprendra, ni où, ni comment, ni quand, a disparu Benjamina, l’amour perdu de son personnage central, l’énigmatique Arthur? Est-ce parce que tout d’un coup son scénario abandonne cette délicieuse et anachronique vieille dame (Isabella Rossellini) qui nous avait tant fascinés dans ses premières minutes? Quoiqu’il en soit, le quatrième film de la singulière et multi-récompensée Alice Rohrwacher est reparti bredouille de la compétition officielle du dernier Festival de Cannes. Dommage, car malgré ses défauts La Chimère fascine, et même envoûte, par sa thématique (les profanateurs de sépultures), jamais encore traitée dans un film d’auteur, par la multiplicité (sidérante) de ses partis pris formels et par les prestations, sensationnelles, de ses deux acteurs phare Josh O’Connor (l’interprète, entre autres, du jeune Charles III dans la série The Crown) et la parfaite et touchante Isabella Rossellini, qui (hélas) se fait désormais hélas rare sur les écrans.