© SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Atlantico business

La bourse américaine est le principal contre-pouvoir à l'exécutif et Donald Trump sera obligé d’en tenir compte

La bourse américaine est tellement présente dans le quotidien des Américains que son évolution est devenue le principal marqueur du moral de la population et de la puissance économique. C’est le seul contre-pouvoir que Donald Trump se sentira obligé d’écouter et de respecter. Et voilà pourquoi.