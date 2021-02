Sauvé par le Gong mort de l'acteur Dustin Diamond cancer foudroyant

Bernard Lebeau est professeur de médecine à l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6, ancien chef du service de pneumologie de l’hôpital Saint-Antoine à l’AP-HP de 1989 à 2010. Pneumologue et cancérologue, « père » de l’IFCT (Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique), responsable de recherche clinique en cancérologie broncho-pulmonaire, auteur ou co-auteur de plus de 450 articles ou ouvrages médicaux. Il est l'auteur de : « Pneumologie » (Ellipses), « La pollution dans la maison » (éditions Masson, 1977), « Cancers broncho-pulmonaires. Vérités polémiques et nouveautés futures » (éditions John LibbeyEurotext, 1999), « 2001, Odyssée de l’espèce » (éditions Atlantica,2002), « L’Euthanasieur ; faut-il créer un nouveau métier ? » (éditions La Boite à Pandore, 2013) et « …et à la fin sera le Verbe » (éditions Langlois Cécile).

Atlantico.fr : L ’ acteur Dustin Diamond a été emporté à l’âge de 44 ans d ’ un cancer après avoir été diagnostiqué en décembre. De quel type de cancer a-t-il été atteint ? S ’ agissait-il d ’ un défaut de pronostic ou d ’ un cancer foudroyant ?

À propos de Dustin Diamond, on a entendu parler de tous les cancers et même d’un cancer du sein alors qu’il est rarissime chez les hommes. Il s’agit d’un cancer broncho-pulmonaire bien particulier, le cancer à petites cellules.

Dustin Diamond est mort à 44 ans ce qui est un âge jeune même pour un cancer à petites cellules qui a un taux de mortalité plus jeune que pour les autres cancers bronchiques. C’est un cancer qui a temps de doublement rapide. Dans le cas de Dustin Diamond, il a eu une vie très particulière, il a passé 4 mois en prison pour avoir poignardé une personne lors d’une rixe dans un bar. Comme 90 % des cancers à petite cellules, ce sont d’anciens très grands fumeurs ayant souvent débutés très jeunes dans le tabagisme. Il n’y a pas de preuve que Dustin Diamond ait été fumeur mais il en avait les caractéristiques.

Lors de ma carrière de cancérologue, j’ai eu comme patiente une jeune femme qui est décédée à 28 ans, diagnostiquée à 27 ans ayant commencé à fumer à l’âge de 12 ans. Plus on commence jeune et que l’on a la prédisposition génétique pour faire ce type de cancer plus il se développera tôt.

La cigarette a-t-elle alors un rôle dans les cancers foudroyants ?

La cigarette joue un rôle tout particulièrement dans les cancers broncho-pulmonaire. Rappelons que le cancer n’est pas une maladie mais un phénomène biologique naturel. Toute personne a dans son organisme plusieurs foyers cancéreux microscopiques que son système biologique va contrôler. Dans le cas de Dustin Diamond, le cancer a évolué rapidement mais cela s’est fait sur quelque mois et il n’est pas tombé sur lui comme la foudre. Dans les interviews de ses proches, on apprend qu'il était malade depuis plusieurs semaines et qu’il ne voulait pas aller à l’hôpital car il avait peur que sa maladie soit divulguée dans la presse.

Le cancer à petites cellules qu’il avait est l’une des formes de cancer les plus graves qu’il soit, il est presque toujours métastatique au moment de sa découverte. Son pronostic est très mauvais mais il est très chimie-sensible permettant quelques guérisons. Plus ils sont diagnostiqués tôt, mieux on peut s’en sortir. Dans le cas de Dustin Diamond, on imagine sa hantise des rendez-vous médicaux et il y a eu un retard de diagnostic. Il a retardé de plusieurs semaines son hospitalisation alors que le temps de doublement tumoral de ce cancer est de l’ordre de deux à trois semaines

Cette maladie est nettement plus fréquente chez l’homme que chez la femme car le tabagisme est plus fréquent chez l’homme statistiquement. Il n’y a pas de facteur de genre mais des facteurs génétiques prédisposant de mieux en mieux et permettant maintenant le recours à des thérapies ciblées.