L'obligation du port des masques a sauvé des vies et nous savons désormais en apprécier le véritable impact

Un membre du personnel soignant porte un masque pour se protéger, ne pas contaminer les patients et pour lutter efficacement contre la Covid-19.

Rui C. Mano est économiste au sein des équipes des États-Unis et de Grenade du Département Hémisphère occidental du FMI.

Niels-Jakob Hansen est économiste à la Division des études économiques mondiales du Département des études du FMI. Auparavant, il a travaillé au Département Asie-Pacifique du FMI. Ses intérêts de recherche portent sur les politiques publiques, la politique monétaire et les questions relatives au marché du travail. Il a publié dans la Review of Economic Studies et le Journal of Economic Inequality.

Atlantico : Vous avez réussi à étudier l'effet du port de masque obligatoire contre la Covid-19 au Nouveau-Mexique en comparant les comtés avec et sans l'obligation de porter des masques, dans une étude publiée sur VOXeu. Quelles sont vos conclusions, l'obligation du port de masques sauve-t-elle des vies ? Dans quelle mesure peut-on quantifier son impact ?

Niels-Jakob Hansen et Rui C. Mano : Pour clarifier, notre étude porte sur l'ensemble des États-Unis contigus (tous les États et Washington sauf Hawaï et l'Alaska). Nous constatons que l'obligation du port du masque au niveau des États sont très efficaces pour réduire le nombre de nouveaux cas, d'admissions à l'hôpital et de nouveaux décès. Plus précisément, nous constatons que le port du masque obligatoire a réduit les nouveaux cas hebdomadaires de COVID-19, les admissions à l'hôpital et les décès de 55, 11 et 0,7 pour 100 000 habitants en moyenne. En utilisant nos estimations, nous estimons que 87 000 vies ont été sauvées par ces mesures d'obligation du port du masque aux États-Unis en 2020. 57 000 autres vies auraient pu être sauvées en 2020 si tous les États avaient rendu le port du masque obligatoire lorsque les premiers États ont instauré les obligations en avril 2020. L'ampleur de ces effets est considérable. À titre de comparaison, les décès dus au COVID-19 au cours de la même période se sont élevés à environ 309 000 aux États-Unis.

Peut-on présumer que votre travail sur les comtés du Nouveau-Mexique permet de tirer une conclusion générale sur les obligations de port de masque dans le monde ?

À Lire Aussi

Coronavirus : ce que l’on sait sur l’efficacité du port du masque… et ce que l’on ne sait pas

Niels-Jakob Hansen et Rui C. Mano : Encore une fois, pour clarifier, notre étude couvre l'ensemble des Etats-Unis contigus. Nos résultats sont spécifiques aux Etats-Unis mais contiennent des leçons importantes pour tous les pays qui cherchent à contrer la propagation du Covid-19. Tous les pays ne déploient pas les vaccins au même rythme, et beaucoup d'entre eux auront du mal à atteindre une grande partie de leur population à moyen terme. Les obligations de port du masque restent particulièrement pertinentes en tant qu'outil politique pour ces pays. Cependant, nous avons également constaté que les attitudes à l'égard du port du masque influent sur l'ampleur de l'effet des obligations de port du masque. Cela signifie que dans les pays où le port de masque est plus largement accepté, les effets pourraient être encore plus importants, alors que l'inverse est vrai pour d'autres pays dont les citoyens sont très peu disposés à porter des masques.

Vos résultats devraient-ils plaider en faveur de la poursuite du port obligatoire du masque tout au long de la pandémie ?

Niels-Jakob Hansen et Rui C. Mano : Nos résultats contiennent également des enseignements importants pour contrer la propagation du Covid-19 et d'autres pandémies possibles dans les années à venir. Les vaccins existants pourraient ne pas être aussi efficaces contre les variants connus ou futurs, et il pourrait y avoir d'autres pandémies qui se transmettent par voies aériennes à l'avenir. Ainsi, l'obligation du port du masque restera probablement un outil politique très pertinent dans les années à venir. Nous fournissons des estimations pour un avantage très significatif du port du masque obligatoire mais, en fin de compte, il s'agit d'une décision sociétale qui dépend d'une multitude de facteurs, y compris les préférences et les autres outils politiques disponibles.

À Lire Aussi

Ces 3 cas dans lesquels l’assouplissement du port du masque n’est pas du tout une bonne idée