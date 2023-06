L’Irlande profite tellement de sa stratégie fiscale de cavalier solitaire qu’elle projette de créer un fonds souverain avec les bénéfices qu’elle en retire

L'Irlande semble avoir décidé de créer un fonds pour réaliser des investissements à plus long terme.

Brad W. Setser est membre du Council on Foreign Relations, un think tank non-partisan américain. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, la restructuration de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il écrit régulièrement sur le blog Follow the Money

Atlantico : L'Irlande va proposer la création d'un fonds souverain. Qu'est-ce qui pousse l'Irlande à adopter cette stratégie ?

Brad Setser : L'Irlande dispose d'un excédent budgétaire massif, dû en grande partie à l'augmentation des recettes de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés collecté a dépassé la TVA en 2022, ce qui est inhabituel. Cet excédent s'accumule depuis plusieurs années, principalement en raison d'une augmentation des paiements effectués par les entreprises technologiques et pharmaceutiques ayant leur siège aux États-Unis. L'Irlande a vraisemblablement conclu qu'elle disposait d'une réserve budgétaire plus importante que nécessaire. Le Trésor irlandais s'est montré réticent à utiliser ce qui pourrait être une manne fiscale temporaire pour financer une augmentation permanente des prestations ou une forte réduction d'impôt. En conséquence, l'Irlande semble avoir décidé de créer un fonds pour réaliser des investissements à plus long terme.

Comment expliquer les profits exorbitants de l'Irlande ?

La réponse rapide est que la concurrence fiscale est parfois payante. Les petits pays peuvent générer une manne budgétaire pour eux-mêmes en réduisant les recettes fiscales des grands pays.

La réponse complète est plus compliquée. Une série de modifications apportées aux règles fiscales mondiales ont rendu plus difficile le transfert de bénéfices vers des juridictions des Caraïbes où l'impôt n'est pas prélevé. L'Irlande elle-même a mis fin aux structures dites "double irlandaises", c'est-à-dire aux arrangements fiscaux en vertu desquels une société immatriculée en Irlande était résidente fiscale, par exemple, des Bermudes ou des Caïmans plutôt que de l'Irlande, et le résident fiscal des Caraïbes aspirait les bénéfices d'une deuxième société immatriculée en Irlande qui comptabilisait les ventes réelles. Les États-Unis ont également adopté une réforme fiscale qui n'a pas empêché les multinationales américaines de transférer leurs bénéfices en dehors des États-Unis. L'effet net a été que plusieurs des plus grandes entreprises du monde ont "irlandisé" une partie de la propriété intellectuelle la plus précieuse du monde, et que les bénéfices qui étaient auparavant cachés dans les Caraïbes ont commencé à apparaître en Irlande. Le résultat - qui représente aujourd'hui environ la moitié du PIB déclaré de l'Irlande, soit 250 milliards d'euros sur un total de 500 milliards d'euros - semble être le fruit de profits papier transitant par l'Irlande. Mais ces bénéfices sont désormais imposés en premier lieu en Irlande à un faible taux, de sorte que l'Irlande a bénéficié d'un effet d'aubaine. Pour donner un exemple concret, Apple Irlande a désormais le droit d'utiliser la propriété intellectuelle d'Apple en dehors des Amériques, et ce seul fait rend Apple Irlande incroyablement rentable. Apple est probablement le plus gros contribuable irlandais.

Dans quelle mesure le doit-il à sa stratégie fiscale de loup solitaire ? Ce fonds souverain est-il en train de se construire sur le dos de l'Europe ?

L'Irlande est devenue la base européenne et souvent mondiale d'un certain nombre de multinationales américaines riches en profits. Pour être honnête, l'Irlande a participé au cadre inclusif de l'OCDE et va augmenter son taux d'imposition global à 15 %, de sorte que l'Irlande n'a pas opéré entièrement en dehors des règles. La plupart des grandes multinationales américaines qui font passer une grande partie de leurs activités mondiales par l'Irlande ne paient pas le taux d'imposition général irlandais de 12,5 % aujourd'hui et ne paieront pas non plus 15 %.

À mon avis, la majeure partie de ces bénéfices est probablement retirée des États-Unis et non du reste de l'Europe. Dans un monde où l'imposition serait basée sur la source, Apple et Microsoft paieraient la majeure partie de l'impôt sur leurs bénéfices mondiaux aux États-Unis, et non dans les pays où ils réalisent leurs ventes. Et les grandes sociétés pharmaceutiques comme Pfizer transfèrent clairement les bénéfices de leurs ventes aux États-Unis vers l'Europe et l'Irlande.

Quelles sont les autres utilisations des fonds ?

Les fonds souverains sont généralement mis en place pour générer un retour sur investissement plus élevé sur les réserves excédentaires - qu'il s'agisse de réserves fiscales ou de réserves des banques centrales. Ils tendent à rendre les riches encore plus riches.

Compte tenu de l'histoire de l'Irlande, j'avais espéré que l'Irlande aurait plutôt envisagé d'augmenter ses dons à une série de biens publics mondiaux - de la prévention des pandémies à la lutte contre la pauvreté dans le monde. Le Trésor irlandais a raison de penser que sa manne actuelle ne peut durer - les États-Unis finiront par récupérer ce qui, à mon avis, devrait être la base fiscale américaine. Mais il y aurait pu y avoir des moyens d'utiliser la manne budgétaire à bon escient au niveau mondial, ce qui aurait été beaucoup plus innovant que d'imiter Singapour et de créer un autre fonds souverain.