« L’invention de nos vies » d’après Karine Tuil : juste un grain de sable…

La pièce « L’invention de nos vies » d'après Karine Tuil est à découvrir au Théâtre Rive Gauche à Paris.

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

« L’invention de nos vies »

D'après ,Karine Tuil, adaptation Johanna Boyé et Leslie Menahem

DUREE : 1H30

Mise en scène Johanna Boyé

Avec Valentin de Carbonnieres, Mathieu Alexandre, Yannis Baraban, Nassima Benchicou, Brigitte Guedj, Kevin Rouxel, Elisabeth Ventura

INFOS & RÉSERVATION

Théâtre Rive Gauche

6 rue de la Gaité

75014 PARIS

01 43 35 32 31

https://www.theatre-rive-gauche.com/

A partir du 15 septembre 2022 jusqu’au 23 novembte, Du mardi au samedi à 21H Les dimanches à 15H

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Sam est un grand avocat new-yorkais à la carrière et la réussite sociale éblouissante, tout lui réussit. Mais Sam a un secret très lourd à porter sur lequel il a construit sa vie et qu’il a jusqu’à présent réussit à préserver.

Tout allait si bien jusqu’à ce que le rideau de sa vie se déchire. Dès lors, sur qui pourra-t-il compter ?

POINTS FORTS

Construite comme un thriller dans une mise en scène extrêmement rythmée au découpage quasi cinématographique, la pièce nous embarque dès l’ouverture, , grâce à son intrigue palpitante, dans un tourbillon mené de main de maître par un Valentin de Carbonnieres éblouissant.

Le poids du secret, du mensonge, et la descente aux enfers du héros sont orchestrés avec talent par Johanna Boyé, qui signe ici une très belle direction d’acteurs, d’autant que la troupe est fort talentueuse.

Chaque personnage est étudié avec soin et donne une unité vivifiante à l’interprétation, de sorte que l’on ne voit pas le temps passer.

Lâcheté, égoïsme, amitié, jalousie mais aussi passion d’amour, un cocktail explosif va vous secouer dans vos fauteuils.

QUELQUES RÉSERVES

Une écriture qui laisse parfois perplexe sur divers clichés identitaires, qu’on aurait souhaités plus subtils.

ENCORE UN MOT...

On pense à la célèbre citation de Victor Hugo : « Braves gens prenez garde aux choses que vous dites ! Tout peut sortir d’un mot qu’en passant vous perdîtes ! »

UNE PHRASE

SAM : « Tu as quarante ans, tu as réussi une carrière exceptionnelle aux États-Unis. Ce que tu as fait pour en arriver là ? Peu importe ! »

[...]

LE PERE : « Y a que des gens de notre clan ! Personne de sa famille !

L’EPOUSE : Ça tourne à l’obsession !

LE PERE : Qu’est-ce qu’on sait de lui ?

L’EPOUSE : Papa , ça suffit ! »

L'AUTEUR

Karine Tuil est une romancière à succès, autrice d’une douzaine de romans traduits en lsieurs langues.

Lauréate de nombreux prix elle obtint l’Interallié pour son roman Les choses humaines en 2019, qui fut adapté au cinéma par Yvan Attal. Son dernier roman, La décision, a paru cette anée aux éditions Gallimard. Bien entendu, ces ouvrages figurent parmi les chroniques de Culture-tops !