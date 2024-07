L’incroyable résilience de l’électorat de droite français

Les Républicains s’en sortent mieux que prévu et ont gagné quelques sièges, avec 67 députés élus

Atlantico : Comment expliquer l'exploit du parti Les Républicains aux législatives ? LR a gagné quelques sièges sans président, sans véritable incarnation présidentielle, sans programme, presque sans ligne ou sans alliance. Est-ce que la résilience de l'électorat de droite autonome n'est-il pas systématiquement l'angle mort de la plupart des commentateurs qui le voient soit macroniste, soit RN, alors que le Ni-ni permet au parti LR de résister ?

Christophe Boutin : Il faut pour traiter la question de la situation des Républicains tenir compte des deux branches issues de la scission, c’est-à-dire des Républicains « canal historique », ayant refusé les liens avec le RN, comme des Républicains qui ont au contraire suivi Éric Ciotti. Au premier tour de ces élections législatives, les premiers ont obtenu 2 106 166 voix et les seconds 1 268 822, soit un total de 3 374 988 voix, quand Christian Jacob obtenait pour son « union de la droite et du centre » 2 568 502 voix en 2022. C’est donc plus que les 20% de progression dus à l’augmentation de la participation, ce qui prouve qu’il y a encore un électorat pour cette famille de pensée. Et on emploiera bien l’expression « famille de pensée » car aucun des électeurs des deux camps n’a l’impression d’avoir « trahi » ou « changé », mais bien d’être resté fidèle à des idéaux.

Deuxième point à examiner, la cause principale de leur maintien, de leur résilience. Certes, ceux du « canal historique » ont pu bénéficier de l’effet « Front républicain » quand ils ont été confrontés au second tour à des candidats du Rassemblement national, quand les « ciottistes » avaient pour eux l’élan du RN, mais on ne saurait se limiter à cette analyse. Comme en 2022, quand LR avait bien mieux résisté qu’un PS alors en voie de disparition, il s’agit de votes traduisant en grande partie l’ancrage territorial de députés sortants, ainsi reconduits dans leur mandat bien plus au vu de leur implication locale qu’en fonction d’un programme… que personne ne connaissait vraiment.

Xavier Dupuy : Un grand nombre de députés LR élus sont des personnalités avec une implantation locale. Cela a fortement joué dans le scrutin. Les Républicains, comme les autres formations politiques mais à un degré moindre bien évidemment puisqu'ils avaient moins de candidats qualifiés ou qualifiables pour le deuxième tour, ont bénéficié aussi des retraits de candidatures et des désistements. Un certain nombre de députés LR qui ont été élus ou réélus ont bénéficié de ces retraits de candidatures au deuxième tour dans un certain nombre de circonscriptions. Cela a contribué à la possibilité de constituer un groupe LR qui, à quelques unités près, pourrait s'approcher de ce qu'il était auparavant. Le point fort des Républicains est qu’il s’agit d’un parti qui est dans l'opposition. Lorsqu'il se retrouve au deuxième tour face au Rassemblement national ou face à la gauche ou face à Ensemble, le parti LR est celui qui peut le mieux rassembler et mobiliser les électeurs dont le candidat est éliminé ou s'est retiré par rapport aux autres. La France vote majoritairement plutôt à droite. Lorsqu’il y a eu un candidat LR face à un candidat de la majorité présidentielle, il récupère une partie non négligeable de l'électorat RN qui veut sanctionner le pouvoir en place. Le candidat LR récupère aussi une partie de l'électorat de gauche qui souhaite voter contre le pouvoir en place. Comme Les Républicains ne sont pas au pouvoir, le parti est à la croisée des chemins actuellement sur le plan politique. Dès lors qu'il est qualifié au deuxième tour, il a une chance plus élevée de l'emporter que les autres formations politiques.

Au regard des résultats des législatives, est-ce qu’avec un champion et une ligne clarifiée la qualification pour un deuxième tour de présidentielle serait en réalité à portée de main pour un candidat LR dans un univers ou le bloc central macroniste ne serait plus là ou très affaibli ?

Xavier Dupuy : Ces paramètres seront déterminants. Il est vrai qu'il faut un leader, un projet clair pour Les Républicains. Il faudra aussi être en mesure de bénéficier de l’affaiblissement de la minorité présidentielle. Les anciens électeurs LR qui avaient fait le choix de voter depuis de nombreuses années pour Emmanuel Macron pourraient revoter pour Les Républicains.

Des anciens électeurs LR qui votaient pour le Rassemblement National, voyant que c'est une impasse et que le parti de Jordan Bardella et de Marine Le Pen n'est pas en mesure de gagner, pourraient être tentés de revenir.

La seule façon pour Les Républicains de pouvoir l'emporter sera d'avoir bien évidemment un leader avec une ligne claire et d'être en capacité de récupérer les électeurs qui ont été tentés par le vote Macron et qui aujourd'hui pourraient chercher un autre vote et donc revenir sur un vote de droite traditionnel. D’autres électeurs qui ont quitté LR pour voter pour le RN et qui se rendent compte que le RN n'a pas de débouchés possibles, pourraient aussi être tentés de refaire confiance aux Républicains.

Christophe Boutin :Les Républicains « canal historique peuvent-ils rebondir, et se développer ? Il leur faudrait au moins deux choses, un leader et un programme, quand ils n’ont ni l’un ni l’autre. Dans cette armée mexicaine où on ne compte que des généraux, qui tous ou presque, parmi les plus importants, se sont dotés de leur micro-parti et envisagent volontiers les plus hautes destinées, aucune personnalité n’émerge vraiment encore. Quant au programme, il leur faudra bientôt le clarifier, ne serait-ce que pour savoir si et pourquoi ils s’opposeront à - ou intègreront – la « grande coalition » proposée par les macronistes.

Les Républicains ont su tirer tous les avantages de leur rôle de parti-charnière à l’Assemblée nationale, comme de leur poids au Sénat, qu’il ne faudrait pas oublier, de 2022 à 2024. Continueront-ils en ce sens, retrouvant ainsi une certaine visibilité médiatique ? Mais pour exposer quelle ligne, et quel leader ? On le comprend, les mois qui viennent seront décisifs.

Enfin, se développer suppose de conquérir de nouveaux territoires, au risque, quels que soient programme et leader, de se trouver pris en tenaille entre un centre élargi – la « grande coalition » - et un Rassemblement national qui, loin des fantasmes sur son échec, ne cesse dans les faits de progresser en voix.

Bruno Retailleau était l’invité du journal de 20 heures de TF1 le lundi 8 juillet. Il a tiré les enseignements des législatives pour Les Républicains. Selon lui « la marque LR est morte. » Pour le sénateur de la Vendée, « Il faut reconstruire un grand parti de droite pour la France ». En obtenant près d'une soixantaine de députés tout en faisant 10 % des voix au premier tour, alors même que LR n'avait pas forcément de de champion, est-ce qu’il n'y a pas un secret particulier et une résilience de l'électorat de droite qui a permis de réaliser un bon score au deuxième tour et une présence importante à l'Assemblée nationale ?

Xavier Dupuy : L’électorat de droite reste mobilisé et soutient Les Républicains malgré le fait qu'il n'y ait pas de leader, malgré le spectacle assez affligeant pendant ces élections législatives au niveau de la présidence des Républicains. Près de 10 % du corps électoral continue à voter pour la droite, pour LR ou les divers droite. Si Les Républicains avaient eu un vrai leader, le score aurait pu se situer à 12, 13 ou 14 %. Il y aurait eu plus de candidats supplémentaires qualifiés au deuxième tour et donc une probabilité d'avoir beaucoup plus d'élus. Cette résilience de l'électorat de droite montre aussi qu'il y a un électorat qui reste attaché au vote autonome des deux blocs : le bloc central et le bloc RN.

Pour Les Républicains, 10 % au plan national ne permet pas d’assurer une victoire. Reste donc à savoir si Les Républicains seront en capacité de reprendre des électeurs à la macronie et au RN car ils vont devoir en prendre des deux côtés pour pouvoir se retrouver à un niveau où il redevient compétitif. Il faudrait atteindre les 20 %. Ce niveau permet de redevenir une force politique qui compte et qui peut être en mesure de prétendre disputer le deuxième tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas.

Concernant le score des 10 %, au niveau national, quand Les Républicains étaient présents dans une partie des circonscriptions, est-ce qu’en réalité ce score ne se situe pas plutôt à 15 %, certains électeurs de droite n’ayant pas pu voter faute de candidats LR ? Le vote de droite ou le vote LR n'est-il pas aussi sous-estimé, notamment lors de ces législatives ?

Xavier Dupuy : Le vote LR divers droite est légèrement sous-estimé car Les Républicains n'étaient pas présents dans toutes les circonscriptions au premier tour. Ils n'étaient pas présents généralement dans les territoires qui leur sont les moins favorables. Les Républicains sur le plan national représentent probablement 12.5 %.

Les observateurs estiment que le RN a gagné en prenant des voix à la droite. Cet électorat de droite qui a permis de sauver LR n'est-il pas resté très autonome ?

Xavier Dupuy : Des électeurs de droite, dans certaines circonscriptions où la droite n'était pas représentée, n'ont pas voulu choisir et n'ont pas voté au premier tour. Certains ont voté pour la majorité présidentielle, d'autres pour le RN. C'est pour cela que dans certaines circonscriptions au premier tour des candidats de la majorité présidentielle et du RN étaient à un niveau un peu plus élevé car ils ont récupéré les voix d’électeurs LR qui sont allés voter malgré l’absence de candidat LR.

Dans certaines circonscriptions où le RN avait fait un score assez élevé au premier tour, il n'y avait pas de candidat LR dans certaines circonscriptions. Au deuxième tour, le RN s'est retrouvé quasiment sans réserve et le candidat RN en question a progressé seulement de trois ou quatre points. S’il y avait eu un candidat LR au premier tour, peut-être que le candidat RN aurait fait moins, mais qu'il aurait récupéré au deuxième tour une partie des voix de ce candidat LR. Cela est aussi valable pour la majorité présidentielle.

L’électorat Les Républicains se refuse à choisir car il ne veut pas être assimilé à l’un des deux blocs.