L'immigration contre l'inflation ?

La pénurie de main d'oeuvre fait redouter le pire sur le plan de l'économie.

Jean-Paul Betbeze est président de Betbeze Conseil SAS. Il a également été Chef économiste et directeur des études économiques de Crédit Agricole SA jusqu'en 2012.

Aux Etats-Unis, Jerome Powell, directeur de la toute puissante FED fait le constat suivant : l'inflation de son pays ne provient qu'en partie de la guerre en Ukraine, et plutôt des tensions sur le marché du travail, tensions qui pourraient être améliorées par de l'immigration.

En effet aux USA, en Angleterre et en France une pénurie de main d'oeuvre se fait sentir qui impacte les salaires à la hausse et nourrit l'inflation. Pire, sans cette main d'oeuvre les sociétés travaillent au ralenti et ne peuvent tourner à plein régime.