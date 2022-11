L’imam Iquioussen a un fils qui est un grand comique !

Une photographie de l'imam Hassan Iquioussen.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Othmane Iquioussen exerce la même profession que son papa : il est imam. Bon sang ne saurait mentir… Pour boire ses paroles, il faut se rendre à la mosquée de Raismes dans le Nord de la France.

Il a beaucoup appris de son papa. Ce dernier avant de fuir pour la Belgique lui a dit « ne commet pas la même erreur que moi et ne dit pas du mal des Juifs et des mécréants sinon tu auras des ennuis ». La leçon a été entendue.

C’est pourquoi Othmane Iquioussen s’est essayé, avec succès, à l’humour potache. Evoquant les qamis et les abayas que l’on veut interdire à l’école, il a dit : « c’est une question de mode et c’est aussi anodin que les tenues gothiques ». Un parallèle lumineux.

L’accoutrement gothique, ce sont des vêtements noirs, du rouge à lèvre noir, des ongles noirs. C’est laid et ça fait peur. Une différence de taille avec les qamis et les abayas qui sont très seyants. Pour le reste, il y a de nombreuses similitudes entre les deux. Gothique vient des Goths qui ont envahi la France. Ils étaient divisés en deux branches : les Ostrogoths et les Wisigoths. Comme les sunnites et les chiites. Les tenues gothiques ont fait leur temps et sont passées de mode. Rien de tel avec les qamis et les abayas qui ont un bel avenir devant eux. Car c’est très vintage !

Ps : Dans un souci de conciliation, nous suggérons que les qamis et les abayas soient autorisés le jour d’Halloween.

